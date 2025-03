Esonero ufficiale: chiamano Kloop

Momento di grande difficoltà per la squadra, che ha deciso per l’esonero dell’allenatore. Annuncio ufficiale da parte del club, che ha già chiamato Klopp. Ecco tutti i dettagli riguardo questa scelta.

La classifica piange ed è per questa ragione che la società ha deciso di cambiare allenatore e prendere un altro mister che avrà il compito, in queste ultime partite di campionato, di risollevare l’ambiente e lo spogliatoio.

Separazione inevitabile con il tecnico che anche ieri ha perso una partita che poteva essere importante per il morale e la classifica. Adesso la situazione è davvero seria ed è per questa ragione che la società ha deciso di intervenire con il cambio d’allenatore e l’arrivo di un nuovo mister.

Esonero ufficiale, annuncio del club: la notizia su Klopp

Il club ha annunciato l’esonero dell’allenatore che, in due anni e mezzo, era riuscito a vincere due trofei importanti alla guida della squadra.

Eppure, nonostante ciò, la stagione 2024-2025 è iniziata con il piede sbagliato. Ecco perché, prima della fine del campionato, il club ha deciso di interrompere il rapporto con l’allenatore.

Infatti, ad oggi la squadra è lontana dalla zona Champions League che dista appena tre punti. Ecco perché dopo la sconfitta di ieri il Lipsia ha deciso di esonerare Marco Rose che ha concluso la sua esperienza alla guida della squadra Red Bull.

Pre allertato Jurgen Klopp, che è attualmente nell’organigramma tecnico della società austriaca. Il tecnico ex Liverpool, che sta ricorprendo un ruolo da dirigente, adesso avrà il compito di individuare un altro allenatore da piazzare al Lipsia dopo l’esonero di Marco Rose.

Esonero ufficiale per Marco Rose: il Lipsia certa un nuovo allenatore

Il club ha comunicato, nella giornata di domenica 30 marzo, l’addio dell’allenatore Marco Rose che lascia il Lipsia. L’esonero è arrivato a seguito della sconfitta di ieri contro il Borussia Monchengladbach.

“La società rende noto di aver sollevato dall’incarico, con effetto immediato, l’allenatore Marco Rose e i suoi assistenti: Alexander Zickler, Marco Kurth, Frank Geideck e Frank Aehlig”.

Il direttore sportivo dei tedeschi, Marcel Schafer, in una comunicazione rilasciata al sito ufficiale ha spiegato i motivi di questa scelta.

“La situazione attuale è preoccupante. L’assenza di risultati ci ha portato a mandare via l’allenatore. Abbiamo bisogno di un nuovo slancio per questo finale di stagione in cui dovremo raggiungere gli obiettivi minimi stagionali”.