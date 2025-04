Esonero dopo la Coppa Italia: grande ritorno in panchina

Possibile ribaltone in panchina in Italia nelle prossime ore perché ora la sfida di Coppa Italia valida per il turno di semifinale diventa decisiva per l’allenatore e il club di Serie A.

Ci si gioca una stagione in una doppia sfida perché ci sono delle novità in merito a quello che potrebbe essere il futuro di uno degli allenatori più a rischio in Italia che in questo momento dovrà dimostrare di essere capace di una vera e propria impresa andando a sfidare una squadra sulla carta più forte e che lotta per obiettivi ben diversi.

Momento complicato però questo che sta vivendo una squadra di Serie A che può cambiare allenatore e farlo direttamente nelle prossime ore dopo la sfida di Coppa Italia.

Si parla spesso di grandi ritorni e ora potrebbe concretizzarsi davvero un nuovo cambio in panchina che può riportare l’allenatore a doversi giocare le partite finali di stagione. Il tutto dipenderà dai prossimi risultati partendo proprio dal turno di semifinale di Coppa Italia che si giocherà in queste prossime ore. Perché si sfidano da una parte Empoli e Bologna, dall’altra Milan e Inter.

Esonero in Serie A: decisiva la Coppa Italia

Una doppia sfida completamente differente riguardo quella che è la situazione che vivono le 4 società italiane perché da una parte ci sono Milan ed Empoli in crisi di risultati e che rischiano di rovinare la stagione in Serie A, dall’altra Inter e Bologna in un momento più che magico che può portare all’ennesima svolta positiva dell’annata che vivono i due club italiani.

Un traguardo storico quello che ha raggiunto un club italiano che ora vuole giocarselo al meglio, ma allo stesso tempo si devono fare i conti con quella che è una situazione delicata che si vive in classifica in Serie A. Perché il Milan sembra ormai fuori dai propri obiettivi e dalla zona Europa e solo vincendo la Coppa Italia può salvare la stagione.

Se la passa peggio l’Empoli che in questo momento è in zona retrocessione e può tornare in Serie B dopo diversi anni nella massima serie. A rischio esonero è proprio D’Aversa con Aurelio Andreazzoli pronto a prendere il suo posto. Le prossime ore saranno decisive partendo proprio dalla sfida di Coppa Italia contro il Bologna.