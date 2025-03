Atalanta, Gasperini nei guai: riflessioni in corso, la situazione

Ore calde e delicate in casa Atalanta per quello che è accaduto che riguarda la situazione di Gian Piero Gasperini che ora è in seria difficoltà per il finale di stagione.

Il club bergamasco credeva di poter giocarsi lo scudetto quest’anno arrivati ad un certo punto della stagione, ma le ultime settimane hanno detto ben altro e ora è tutto in divenire. Perché sono arrivati dei risultati deludenti soprattutto nelle ultime due partite di campionato con Inter e Fiorentina, due sconfitte senza gol che hanno di fatto tagliato fuori l’Atalanta di Gasperini dalla corsa per la primissima posizione.

Occhio però ora a quello che può accadere perché la situazione può ribaltarsi da un momento all’altro poiché adesso l’Atalanta non deve più guardare davanti ma, anzi, deve osservare bene cosa accade alle sue spalle perché c’è il rischio di subire un enorme beffa. Mancano ancora 8 partite alla fine della stagione e in questo momento il 3 posto dell’Atalanta torna ad essere messo in discussione e lo stesso Gasperini rischia.

Atalanta, Gasperini ha le ore contate: la situazione

Dal sogno Scudetto alla zona Champions League che può addirittura perdere l’Atalanta se dovesse continuare a giocare in questo modo. Perché le dichiarazioni di Gasperini che ha di fatto annunciato l’addio al termine di questa stagione hanno complicato tutto e solo rovinato quello che era il positivo umore che vivevano in casa bergamasca.

Adesso anche i risultati e le prestazioni tornano a rovinare tutto e l’Atalanta rischia anche di perdere la zona Champions visto che le inseguitrici Bologna, Juventus e Roma in questo momento sono in un gran momento che può rovinare i piani del club bergamasco che potrebbe prendersela proprio con Gasperini.

Perché proprio l’allenatore che per 9 anni è riuscito a creare un qualcosa di magico con la società può aver rovinato tutto. Le dichiarazioni di Gasperini hanno avuto un impatto negativo sulla squadra che ora sembra poter aver mollato un po’ e in questo momento la stessa Atalanta rischia che possano esserci dei problemi seri anche economici entro la fine della stagione.

Senza qualificazione in Champions la società resterebbe delusa e per questo motivo che ora si fanno delle riflessioni interne per parlare con lo stesso Gasperini e valutare come riaccendere la scintilla della squadra a 8 giornate dal termine che diventano decisive.