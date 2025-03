Altro esonero in Italia: richiamano l’ex allenatore

Non una situazione facile questa per l’allenatore che rischia davvero l’esonero immediato con la società pronta a richiamare l’ex allenatore da un momento all’altro.

Non è un periodo facile quello che sta vivendo la società italiana di Serie A che in questo momento si gioca tutto nelle prossime sfide stagionali che diventano quindi decisive e che possono cambiare totalmente il futuro del club che si ritrova in una posizione complicata ora di classifica con l’obiettivo stagionale che però resta ancora alla portata. Per questo motivo che si può pensare anche di cambiare allenatore per dare una svolta al finale di stagione.

In questo momento ci sono delle conferme che arrivano e che riguardano proprio il futuro del tecnico che si giocherà tutto perché c’è il rischio che si possa decidere di esonerare l’allenatore e richiamare l’ex per provare a dare una nuova scossa alla squadra che si giocherà partite molto importanti e decisive da qui al termine della stagione per provare ad ottenere una continuità del progetto per il futuro.

Esonero in Serie A: la decisione del club

Una situazione non del tutto facile perché proprio nelle prossime settimane ci saranno partite complicate sempre di più per il club che rischia di continuare a perdere punti e posizioni se dovesse andare avanti ancora in questo modo. Ecco che diventa tutto decisivo per il futuro perché in questo momento può arrivare la scelta del club di esonerare l’allenatore e scegliere un altro tecnico al suo posto in panchina.

Soltanto poche settimane fa il club del Parma ha deciso di esonerare Pecchia dopo una situazione non facile di classifica e al suo posto ha puntato su Chivu che ora rischia anche lui la posizione in panchina. Perché il club emiliano ha ottenuto con il nuovo allenatore 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta, ma andando avanti in questo modo le cose si possono complicare.

Ecco che allora ci sono delle conferme che riguardano quello che può accadere perché con altri risultati negativi il Parma può pensare di esonerare anche Chivu e richiamare proprio Pecchia per il finale di stagione, dove c’è l’obiettivo di ottenere la salvezza da qui al termine della stagione.

Le prossime settimane diventano quindi decisive e già nel prossimo turno contro il Verona in uno scontro diretto si gioca tutto il Parma.