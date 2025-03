Wirtz per convincere Xabi Alonso: sarà lui il prossimo allenatore

Perché Xabi Alonso dovrebbe lasciare il Bayer Leverkusen dopo aver trovato in Germania la sua dimensione? Che senso avrebbe?

Poco, pochissimo, a patto che però chi lo stia corteggiando non gli prometta i fuochi d’artificio in vista della prossima stagione. Ed è un po’ quello che sarebbe succedendo, con il presidente in persona che avrebbe presentato all’allenatore spagnolo non solo una ricca offerta economica, ma anche un progetto tecnico che vedrebbe incluso uno dei suoi pupilli: Florian Wirtz.

Ecco, con l’acquisto della giovane stella tedesca Xabi Alonso potrebbe seriamente cominciare ad immaginare un suo futuro lontano dalla Germania, ma è meglio non dare mai nulla per scontato. Soprattutto in situazioni delicate come queste.

Sarà Xabi Alonso il prossimo allenatore della squadra

Non si sarà riconfermato campione di Germania con il Bayer Leverkusen, ma in questa stagione Xabi Alonso è riuscito nel suo intento di affermarsi come uno degli allenatori migliori in circolazione. La sua squadra ha fatto strada in Champions League venendo eliminata solo dai rivali storici del Bayern Monaco, che hanno preso il largo anche in campionato.

Pronostico scontato, che non ha fatto assolutamente storcere il naso dalle parti della BayArena, anzi. L’anno scorso le cose sono andate fin troppo bene, e c’era curiosità nel capire come Xabi Alonso avrebbe potuto affrontare e superare momenti di difficoltà. La risposta è semplice: bene, anzi, benissimo, ed è per questo che lo spagnolo sarebbe il principale candidato per la panchina di una grande d’Europa.

Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano, in attesa di capire quale sarà effettivamente il futuro di Carlo Ancelotti, il Real Madrid non avrebbe perso di vista Xabi Alonso in vista della prossima stagione. L’ex calciatore dei Blancos è infatti il preferito di Florentino Perez, pronto a promettergli l’inverosimile pur di farlo sedere sulla panchina (di casa) del Santiago Bernabéu.

Il “sì” di Xabi Alonso dipende da Florian Wirtz

Al momento Xabi Alonso non si è ancora sbilanciato in merito al suo futuro. Lo spagnolo è concentrato nel terminare nel migliore dei modi questa stagione alla guida del Bayer Leverkusen, essendo ancora in piena corsa non solo per la Bundesliga (il Bayern capolista dista 6 punti) ma anche per la DFB Pokal.

Al termine di questa verrano tirate le somme, con il futuro di Xabi Alonso che potrebbe dipendere molto da quello di Florian Wirtz. Il sì del tecnico spagnolo al Real Madrid dipenderebbe infatti da quello del talento tedesco, richiesta esplicita a Florentino Perez qualora dovesse accettare il posto che almeno fino a giugno sarà di Carlo Ancelotti. Il numero uno dei Blancos, pur di avviare un nuovo ciclo vincente, con l’allenatore che desidera, sarebbe pronto a tutto, anche a spendere oltre 100 milioni per un ragazzo che si andrebbe ad inserire in un contesto già forte e completo di suo.