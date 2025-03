Ancelotti in Serie A: il Real ha già scelto il nuovo allenatore

Dalla Spagna svelano quello che è il futuro al Real Madrid senza Ancelotti, con la scelta che sarebbe già stata presa.

Oltre alle voci che hanno visto “Re Carlo” accostato alla panchina del Brasile, nel ruolo di Commissario Tecnico, resta viva l’opzione per la Serie A su Ancelotti, per diverse panchine in Italia.

Ad eccezione del Napoli e probabilmente anche alla Juventus dove non sono andate benissimo le cose in passato in un rapporto che pare esserci incrinato, sono soltanto due le opzioni italiane concrete. E nel giro di due mesi sarà scelta definitiva sul ritorno o meno di Carlo Ancelotti in Serie A.

Ancelotti di nuovo in Serie A: il Real Madrid ha già scelto il suo successore

Da Fichajes.com hanno fatto sapere che, per il sostituto di Carlo Ancelotti, c’è già il nome del nuovo allenatore del Real Madrid. E a quel punto, ecco che si concretizza la scelta di tornare in Italia per chiudere in Serie A la sua carriera, da parte del tecnico di Reggiolo.

Il Mondiale per Club di questa estate sarà probabilmente l’ultima avventura di Ancelotti sulla panchina del Real, poi arriverà il cambio generazionale e che spingerà i Blancos alla scelta sul “giovane” allenatore.

Dalla Spagna hanno svelato infatti che, dopo il “no” incassato su Xabi Alonso, poteva esserci di nuovo Zidane a sostituire Ancelotti. E la cosa non è da escludere, ma soltanto per un anno. Perché nel 2026, oppure da subito nell’estate del 2025, l’allenatore scelto sarà un Commissario Tecnico attualmente impegnato con la sua Nazionale.

Chi arriva al Real Madrid al posto di Ancelotti: la scelta dalla Nazionale

Dalla Nazionale in Germania, al ruolo da allenatore al Real Madrid. È l’ipotesi che vede Nagelsmann come nuovo allenatore dei Galacticos in futuro, al posto di Carlo Ancelotti. La stessa fonte tra i media iberici, infatti, ha fatto sapere che è proprio sul giovane allenatore tedesco che si prospetta il futuro delle Merengues, dopo il “no” a sorpresa di Xabi Alonso.

Nagelsmann al Real Madrid: Ancelotti col cuore “diviso” per il futuro in Serie A

Dovrà scegliere da che parte stare, se tornerà in Serie A. Carlo Ancelotti potrebbe allenare di nuovo in Italia, in un club tra Roma e Milan. In entrambi i posti ci ha lasciato parte del suo cuore, per motivi diversi. Al di là di quale sarà il piazzamento nelle coppe, l’ipotesi di vedere di nuovo Ancelotti in Italia in una delle due destinazioni, è concreta. Da capire se succederà subito oppure soltanto nel 2026 quando “rischia” di liberarsi anche la panchina di Luciano Spalletti in Nazionale, qualora il progetto con il tecnico di Certaldo dovesse finire dopo il Mondiale del 2026.