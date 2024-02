NBA, si avvicina l’All Star Weekend: ci sarà anche Gianmarco Tamberi

L’All Star Weekend della NBA è sempre più vicino: sarà presente anche l’italiano Gianmarco Tamberi

Tra venerdì 16 e domenica 18 febbraio la NBA terrà la 73esima edizione dell’All Star Weekend, una tre giorni di spettacolo nella quale i migliori giocatori della lega si sfideranno in una serie di competizioni che mostreranno il loro talento e le loro specialità.

La manifestazione sarà divisa in tre giornate, dedicate ad eventi che metteranno in mostra le qualità dei giocatori e non solo. Si comincerà venerdì 16 febbraio con l’All Star Celebrity Game, una partita che vedrà coinvolte due squadre di celebrità, e con il Rising Stars Challenge, che metterà a confronto quattro squadre: tre formate da rookies e sophomores, ovvero giocatori rispettivamente al primo e al secondo anno nella lega, e la quarta formata da prospetti della G-League.

La serata di sabato sarà invece interamente dedicata alle sfide di abilità, con la Skills Challenge, il 3-Point Contest, durante il quale si svolgerà anche la sfida tra Steph Curry e la giocatrice WNBA Sabrina Ionescu, e infine l’evento più atteso, il Dunk Contest, la gara di schiacciate che promette sempre spettacolo. Si chiuderà poi domenica 18 con l’All Star Game vero e proprio, tornato alla formula della sfida Est contro Ovest.

All Star Weekend, si parte con il Celebrity Game: anche Tamberi in squadra

La prima serata non è certo una delle più attese, ma il Celebrity Game è sempre stato molto interessante per il pubblico americano, soprattutto per la grande attrattiva e il seguito che le celebrità coinvolte hanno negli USA.

In questo evento, due squadre formate da celebrità e personaggi non professionisti della pallacanestro si sfideranno, sotto la guida di allenatori anch’essi non professionisti. La prima squadra sarà allenata dall’ex giocatore di football Shannon Sharpe, con il collega Payton Manning e il rapper 50 Cent come assistenti.

I giocatori che scenderanno in campo saranno il giocatore di football Micah Parsons, il pilota Conor Daly, gli attori Quincy Isaiah, Dylan Wang e Lilly Singh (conosciuta anche per il suo periodo su YouTube come IISuperwomanII), la giocatrice WNBA Jewell Loyd, lo streamer Kai Cenat e i cantanti Sir, Walker Hayes e Anuel AA, quest’ultimo alla sua seconda convocazione alla partita delle celebrità.

Seconda convocazione alla partita anche per il nostro Gianmarco Tamberi, che ha già giocato lo scorso anno e prenderà parte alla manifestazione anche in questa occasione. Il campione olimpico, medaglia d’oro nel salto in alto a Tokyo 2021, avrà come compagni di squadra l’ex campione NBA Metta Sandiford-Artest (conosciuto in precedenza come Ron Artest), la giocatrice WNBA Natasha Cloud, il giocatore NFL C.J. Stroud, A.J. McLean, cantante noto per essere stato parte della boy band Backstreet Boys, lo chef Kwame Onwuachi, lo streetballer Jack Ryan, il musicista Adam Blackstone e l’attrice Jennifer Hudson. L’allenatore sarà il giornalista Stephen A. Smith, coadiuvato dal rapper Lil Wayne e dalla giocatrice WNBA A’ja Wilson.