Basket, successo straordinario per gli Harlem Globetrotters: a Napoli PalabarButo pieno

Grandissimo successo per la tappa a Napoli del tour italiano degli Harlem Globetrotters: il PalaBarbuto è estasiato dalle magie e dalle gag dei campioni americani

Dopo ben 11 anni di assenza gli Harlem Globetrotters tornano a calcare il parquet del PalaBarbuto di Napoli, e la serata è stata un vero e proprio successo. Il 14 marzo 2024 i Giramondo hanno dato vita ad uno degli show più divertenti e appassionanti visti nel palazzetto di Fuorigrotta.

Palla a due alle 20.30, dall’altro lato del campo c’erano, come sempre (o quasi), i Washington Generals, la squadra nata proprio per andare contro i Globetrotters, in ogni senso. Non giocano solo una contro l’altra: le due squadre incarnano filosofie e modi di intendere il gioco completamente diversi.

Se infatti la squadra di Harlem (che, a dispetto del nome, è nata nel sud di Chicago) è più improntata alla spettacolarità e alle gag, giocando per intrattenere e divertire il pubblico, i Generali sono invece più improntati ad uno stile tradizionale di pallacanestro, risultando quindi quelli più “noiosi” e, per usare un termine appartenente al gergo del wrestling, gli heels della situazione, i “cattivi” da fischiare.

Ed è stato questo anche il canovaccio seguito nella partita di giovedì 14. I Globetrotters, guidati dal loro Clown Prince “Thunder” Corey Law, hanno impostato la gara sul divertimento e sulle giocate spettacolari e divertenti, ma anche su gag da cartone animato o da film comico di stampo prettamente slapstick, mentre gli uomini in verde, pur con regole particolari, hanno provato a giocare una pallacanestro “normale”.

Tra tiri da quattro punti, punteggio raddoppiato durante una fase della partita, invasioni di campo da parte dei giocatori mascherati da supereroi o tifosi che tiravano i liberi al posto dei giocatori avversari, citazioni a icone della cultura pop come Il Re Leone o Michael Jackson, “rewind” e replay in slow motion fatti sul momento (l’ultimo in particolare con l’ausilio di un pallone da spiaggia), il pubblico è stato intrattenuto e divertito per tutta la serata, con uno spettacolo senza precedenti.

Guai, però, a pensare che gli Harlem Globetrotters siano solo giocolieri. In squadra ci sono atleti di primissimo ordine, capaci di schiacciate spettacolari, giocate ad alto tasso di difficoltà e dimostrazioni di atletismo straordinarie. La partita, come era prevedibile, si è conclusa con la vittoria dei Globetrotters con il punteggio di 103 a 99, dopo quattro quarti di spettacolo, divertimento e grande basket.