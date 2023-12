Inter, senza Cuadrado: arriva il sostituto ex Psg

Non si ferma la corsa dell’Inter: mentre i nerazzurri vincono 2-0 all’Olimpico con la Lazio nel big match di serie A e si allontanano a +4 sulla Juventus, Marotta ed Ausilio pensano ai colpi di mercato di gennaio

L’Inter batte la Lazio e fa suo il big match della 16 giornata di Serie A, approfittando del passo falso della Juve a Genova e compiendo un mini allungo in vetta alla classifica e portandosi a +4 sulla Vecchia Signora. La squadra di Inzaghi gioca una gara solida terminando la partita con un altro clean sheet e batte all’Olimpico Sarri per 2-0, portando a casa tre punti che a Roma contro la Lazio mancavano dal 2018.

La sblocca Lautaro al 40′ approfittando di un errore di Marusic e nella ripresa, nonostante la squadra di Sarri abbia fatto di tutto per pareggiarla, Thuram raddoppia il risultato con un assist di Barella e batte Provedel. Un bilancio decisamente positivo per Simone Inzaghi in questi primi mesi di stagione che vede la sua Inter ancora al primo posto in classifica in campionato e con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League in tasca, nonostante sia arrivata al secondo posto nel girone.

Out Cuadrado, il sostituto dalla Bundesliga

Con l’infortunio di Juan Cuadrado che si è fermato nuovamente e sarà costretto a un intervento chirurgico con tre mesi di stop, è iniziata la ricerca di un esterno destro in casa Inter. Dopo l’operazione al tendine d’Achille che dovrà subire il colombiano in Finlandia tra martedì e mercoledì, l’Inter rivedrà in campo il colombiano solo a fine stagione, dunque Marotta e Ausilio hanno un sogno nel cassetto, ma essendo difficile da realizzare, stanno optando per un’alternativa low-cost.

Stando alle dichiarazioni della La Gazzetta dello Sport: “Nessuna decisione presa, ma è di nuovo in primo piano la candidatura di un vecchio pallino dei dirigenti nerazzurri, 32enne belga grande amico di Lukaku, che al Borussia Dortmund recentemente ha faticato anche per un lungo infortunio”.

Il belga classe 1991, è un vecchio obiettivo e piace all’Inter sin dai tempi del Psg ed attualmente gioca al Borussia Dortmund in Bundesliga. Dopo le prime due stagioni perfette, durante lo scorso anno, il giocatore ha giocato poco e in questo ha dovuto recuperare da un lungo infortunio, rientrando in campo solo due settimane fa contro il Bayer Leverkusen.

Infatti Meunier, fino a questo momento, può contare soltanto 88 minuti giocati nel campionato tedesco e la situazione non sembra destinata a migliorare, essendoci il titolarissimo Ryerson. Il contratto del calciatore belga è in scadenza per il prossimo 30 giugno, cosa che lo rende ancora più invitante agli occhi di Marotta ed Ausilio, che però non vorrebbero aspettare e starebbero valutando la possibilità di portarlo a Milano già a gennaio.