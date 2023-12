Sollievo per Allegri: lo ritrova per Frosinone-Juve

La Juventus sabato affronterà il Frosinone nella 17esima giornata di campionato e per l’occasione, mister Allegri ritrova uno dei suoi

Si avvicina sempre di più la 17esima giornata di campionato e la Juventus tornerà in campo contro il Frosinone sabato 23 dicembre alle ore 12.30. Massimiliano Allegri e i suoi sono stati fermati dal Genoa che al Marassi riesce a strappare un punto meritato alla Vecchia Signora, che arriva a quota 2 pareggi nelle ultime 4 partite.

La squadra allenata da Gilardino ha dimostrato grinta e aggressività e alla formazione bianconera non è bastato passare in vantaggio nel primo e difendersi ad oltranza. Al 28esimo minuto, grazie all’errore di Badelj, Federico Chiesa si procura un rigore e riesce a trasformarlo in gol. Nonostante l’episodio, il Genoa non si è abbattuto e ha continuato ad attaccare ed il pareggio di Gudmundsson a inizio secondo tempo è a dimostrazione del fatto che la squadra di Gilardino è in grado di giocare a calcio con qualità.

Gli infortunati di Allegri

Quest’anno la preparazione atletica di Simone Folletti e del suo staff sta dando frutti alla Juventus. Infatti, dopo 15 giornate di questa Serie A, prendendo in considerazione tutti i calciatori della rosa bianconera, sono state 41 le partite saltate.

Un dato in netto miglioramento rispetto al passato recente. Nonostante la situazione sia nettamente migliorata, rispetto al campionato di Serie A 2022-2023, in cui i tesserati della Juve avevano saltato ben 86 partite, i giocatori indisponibili non mancano in casa bianconera.

Arrivano dunque buone notizie per Max Allegri: durante la seduta di allenamento di martedì mattina ha ritrovato Filip Kostic che ha svolto regolarmente il lavoro con il resto del gruppo. Anche Adrien Rabiot, infortunato durante la gara con il Napoli, starebbe migliorando in vista della trasferta contro i ciociari in cui potrebbe addirittura partire titolare.

Restano indisponibili Moise Kean don problemi alla tibia e Mattia De Sciglio che non ha ancora recuperato dalla rottura del crociato dell’anno scorso. Sarebbe infine importante il rientro di Timothy Weah, che ha disputato l’ultima mezz’ora di partita a Genova e si tratta dell’unico esterno destro di ruolo a disposizione dei bianconeri.