Concorrenza battuta: Roma, ecco la stella della Serie A

Aumentano i contatti tra le società per il trasferimento di un giocatore in giallorosso che potrebbe cambiare l’andamento del campionato

Dopo un avvio di campionato deludente, la Roma è tornata a vincere e a portarsi punti a casa, ma la rosa non sembrerebbe al completo. La sessione di calciomercato invernale è sempre più vicina ed in casa giallorossa sono alla ricerca di giocatori per completare e rafforzare la rosa. L’idea della famiglia Friedkin infatti sarebbe quella di regalare a José Mourinho le pedine mancanti per renderla ancora più competitiva.

A Trigoria è tutto pronto e prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di mercato, il direttore Tiago Pinto sta già provando ad individuare i profili migliori su cui puntare. Tra i nomi presi in considerazione, ce n’è uno a cui si sta lavorando più degli altri e come confermato dal dirigente, ci sarebbero state diverse telefonate per il calciatore.

Le conferme del ds Marco Ottolini

Il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini, nelle ore scorse ha parlando del futuro di uno dei gioiellini del momento: Albert Gudmunddson dichiarando: “Tante telefonate ma nessuna offerta. La volontà della società è quella di non cedere nessuno, poi se arriverà un’offerta dovrà essere valutata dalla proprietà e conterà anche il parere del giocatore. Ma la volontà, ripeto, è quella di non cedere nessuno. Albert è molto forte, sa inserirsi tra le linee e quando ti punta fa sempre la differenza. E’ cresciuto tanto in questi mesi, ora deve solo imparare un po’ di italiano”.

Anche durante l’ultima giornata di Serie A il talento del Genoa Albert Gudmundsson si è fatto notare segnando questa volta contro la Juventus. Il talento islandese può giocare sia come ala che come seconda punta, con risultati ottimi a giudicare dalle sei reti in campionato ed il Genoa tratterà la cessione del suo gioiello solo in estate a partire da una base d’asta di 20 milioni di euro. La Roma fa sul serio e nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti con gli agenti del giocatore, ma è difficile che la trattativa possa concretizzarsi senza la qualificazione in Champions.