Totti torna a giocare in Serie A: annuncio clamoroso

Francesco Totti torna a giocare in Serie A? Clamoroso annuncio da parte dell’ex capitano della Roma che è pronto ad intraprendere una nuova avventura, ecco tutti i dettagli.

Ritorno al passato per Francesco Totti, che non ha mai nascosto l’intenzione di tornare a giocare nel calcio che conta. Nonostante l’età, 48 anni compiuti lo scorso settembre, l’ex capitano si è confessato nel corso di una lunga intervista rivelando dettagli clamorosi in merito alla possibilità di giocare di nuovo in Serie A.

La possibilità è vera e concreta. Ad ufficializzarlo è lo stesso Totti che ha parlato di due squadre interessate ad ingaggiarlo.

A volte ritornano, vale lo stesso anche per Francesco Totti. Riprendendo il celebre Stephen King, l’ex capitano è pronto ad intraprendere una nuova avventura nel campionato italiano.

Non da dirigente, né da allenatore ma da calciatore. Ecco le parole dell’ex Roma a margine di un evento organizzato da Betsson Sport allo Sportitalia Village. Rispondendo ad una domanda relativa al possibile ritorno in campo, Totti non ha escluso questa possibilità ammentendo di aver avuto die contatti con alcune squadre di Serie A.

Totti di nuovo in campo? Ecco cosa sta succedendo

Arrivano le dichirazioni da parte dell’ex capitano della Roma, che ha rotto il silenzio in merito al presunto ritorno in campo.

L’idea di smettere con il calcio non è mai stata del tutto accettata da Totti che in cuor suo culla ancora il desiderio di giocare ad alti livelli. I 48 anni non sono un problema per il Pupone che ha ammesso di aver avuto dei contatti con alcune squadre di Serie A, interessate ad ingaggiare Totti come calciatore.

“Ritorno in campo? Nella vita mai dire mai. Ci sono esempi di calciatori che sono tornati a giocare dopo un periodo di inattività. Di sicuro, per andare nel campionato italiano devo mettermi in forma ed allenarmi bene”.

Poi la rivelazione sull’interesse di alcune squadre di Serie A per Totti:

“E’ vero, mi hanno cercato anche di recente. Un mese fa è successo e mi hanno fatto venire la voglia di tornare a giocare. Una pazzia. Mi sono domandato come mai dopo tantissimi anni ancora mi chiedono di giocare. Io comunque in due mesi sarei pronto”.

Totti in Serie A? Quali squadre possono prenderlo

A 48 anni, Totti ha ancora voglia di scendere in campo. L’entusiasmo non gli manca ed ha dichiarato di essere pronto nel giro di due mesi. Una fantasia per alcune società che davvero sono interessate ad ingaggiare Totti, anche se il nome dei club che hanno tentato di convincere Totti è rimasto top secret.