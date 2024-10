Serie A, Djuric nella big a gennaio: annuncio dell’agente

Milan Djuric può diventare uno dei colpi a sorpresa del calciomercato di gennaio: l’attaccante lascia il Monza per il grande salto in una big.

L’attaccante bosniaco può diventare un colpo a sorpresa per gennaio. Con il Monza sta facendo molto bene, è un titolare inamovibile per il club brianzolo che, però, non se la passa benissimo e rischia la retrocessione. Ci sono diverse squadre in Serie A che cercano un nuovo attaccante e anche tra le big inizia a farsi spazio l’idea di poter prendere un nuovo ariete d’area di rigore per riuscire a svoltare la stagione.

Il mercato degli attaccanti è in continuo movimento e può portare a clamorose soprese nel giro di pochissimo tempo: tra queste c’è sicuramente anche Milan Djuric.

Calciomercato, colpo Djuric a gennaio: le ultime

A gennaio possono muoversi pedine importanti e inaspettate per tutti i club di Serie A che sono alla continua ricerca di miglioramenti e colpi nuovi: Milan Djuric può cambiare maglia e firmare per la big.

Il nome di Djuric è stato spesso sottovalutato ma le sue qualità sono indiscutibili: riesce a fare bene anche in un club come il Monza che non eccelle per qualità offensive e che rischia ogni anno di retrocedere in Serie B.

Secondo le ultime notizie di mercato, Milan Djuric può diventare l’ultima idea della big di Serie A che sta cercando un nuovo attaccante con molta urgenza.

Juventus, vice Vlahovic a sorpresa? Si pensa a Djuric

La Juventus sta cercando un nuovo attaccante da affiancare a Dusan Vlahovic per migliorare e completare il parco attaccanti e per permettere a Thiago Motta di puntare su una rosa più profonda e pericolosa anche a partita in corso. Ci sono molti impegni e sarebbe impossibile proseguire solo con l’attaccante serbo che, tra l’altro, vive spesso momenti di grandi pause.

Il nome a sorpresa che sta seguendo la Juventus per il mercato di gennaio è quello di Milan Djuric. L’attaccante bosniaco del Monza ha le caratteristiche giuste per Thiago Motta che in alcuni momenti della partita può aver bisogno di caratteristiche differenti da quelle di Vlahovic.

Djuric alla Juventus può essere un colpo low cost. A 34 anni può vivere un’ultima grande esperienza e può dare una mano alla Juve che pagherebbe un indennizzo di poche migliaia di euro ai brianzoli per acquistare il bosniaco.

Djuric-Monza: le parole dell’agente

Djuric ha il contratto in scadenza a giugno con il Monza. E questo è il motivo che sta portando la Juve a considerarlo come opzione low cost e “usato sicuro” per gennaio e per la prossima stagione. Anche se sembra molto strano, è vero, potrebbe essere l’arma in più fino al termine del campionato.

“Non ci siamo ancora seduti a un tavolo col club per parlare di un prolungamento del contratto“, ha detto il suo agente Vittorio Sabbatini a Radio Amore, “in questo momento la società è concentrata sul campo visto che i risultati non sono quelli attesi“.