Serie A, Pallotta compra un’altra squadra: c’è l’annuncio

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno in Serie A di James Pallotta. L’ex presidente della Roma, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe messo nel mirino un’altra società italiana.

Dopo l’avventura nella Capitale, conclusa nell’agosto 2020, James Pallotta è tornato ad interessarsi di altri affari mettendo da parte l’aspetto calcistico.

L’uomo d’affari statunitense, infatti, ha deciso di occuparsi di altre cose e non investire più in un club di calcio. Nonostante le varie offerte ricevute, ha sempre declinato ogni proposta perché non interessato a far ritorno nel mondo del calcio.

A distanza di anni, però, qualcosa è cambiato. Ecco le ultimissime riguardo le indiscrezioni relative al possibile ritorno in Serie A di James Pallotta che ha messo nel mirino un altro storico club: ecco quale.

Ci sono delle novità sul futuro della squadra italiana, che è pronta a cambiare proprietario. Nelle prossime ore può arrivare la svolta, visto che è in programma il consiglio d’Amministrazione che dovrà chiarire il futuro della società.

I tifosi sono in attesa di risposte e intanto emergono degli aggiornamenti sull’ipotesi di vendita del club a James Pallotta. L’ex presidente della Roma, secondo le ultime indiscrezioni, è uno degli acquirenti interessati a tornare nel calcio italiano e ad investire in questa squadra di Serie A.

Pallotta torna presidente in Serie A? Annuncio ufficiale

L’attuale proprietà ha dato mandato a Banca Moelis di trovare dei soggetti potenzialmente interessati al club di Serie A. Per ora, però, non è arrivata nessuna proposta ufficiale.

Intanto, nelle prossime settimane, è già stato programmato un altro Consiglio di Amministrazione che dovrà approvare il bilancio. A inizio novembre, invece, è prevista l’assemblea dei soci.

Saranno due passaggi importanti che precedono l’eventuale trattativa per la cessione del Genoa che è nel mirino anche di James Pallotta. L’uomo d’affare statunitense, presidente della Roma dal 2012 al 2020, può tornare proprietario di un’altra squadra italiana.

Ecco l’annuncio ufficiale, riportato da Il Secolo XIX, con le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Genoa, , manager di 777 Partners, Andres Blazquez riguardo la cessione del club a Pallotta.

Pallotta interessato al Genoa? Arrivano smentite

“Non c’è nulla di vero, ho verificato ma non mi risulta”. Lapidario Andres Blazquez, riguardo l’interesse di Pallotta verso il Genoa. Non ci sono conferme, dunque, riguardo le voci emerse negli ultimi giorni in merito ad un interesse da parte dell’uomo d’affari verso la società di Serie A.