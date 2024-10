Serie A, esonero pronto: sostituto a sorpresa per una big

La Roma può cambiare ancora una volta allenatore e dopo l’esonero di De Rossi potrebbe essere il turno di Ivan Juric che è a forte rischio già nelle prossime ore.

Non convince nemmeno l’andamento del nuovo allenatore e per questo motivo che si fanno delle importanti valutazioni adesso in casa Roma, con i Friedkin che non hanno più intenzione di sbagliare. Occhio a quello che può essere un vero colpo di scena perché il club giallorosso può nuovamente cambiare la guida tecnica nel giro delle prossime ore.

Al momento c’è grande attesa per quello che può accadere perché si valuta anche l’esonero di Juric alla Roma con il club che può pensare a quello che potrebbe essere un nuovo allenatore. Ora iniziano già a circolare anche i nomi per chi può approdare sulla panchina giallorossa.

Possibile ribaltone in casa Roma con l’esonero di Juric che ora è a serio rischio. Perché i recenti risultati e ancor di più le prestazioni non convincono la proprietà che può pensare di cambiare nuovamente il tecnico e andando a puntar su un altro nome in panchina.

Roma, esonero Juric: la scelta a sorpresa

Ci sono aggiornamenti molto importanti che riguardano il futuro di Ivan Juric che si gioca il posto in panchina alla Roma nelle prossime partite.

Le prossime gara saranno quelle della verità per l’allenatore che può essere fatto fuori a sorpresa, con la Roma che andrebbe a cambiare due allenatori nel giro di pochissimi mesi dall’inizio della stagione.

Adesso si cerca di capire quello che può accadere perché le prossime due partite contro Dinamo Kiev e Fiorentina rappresentano un momento chiave e decisivo per la carriera di Juric e il suo futuro con la Roma.

Da quando è arrivato ha ottenuto 2 vittorie in campionato con Udinese e Venezia, poi il pareggio col Bilbao e la sconfitta con l’Elfsborg in Europa League, accompagnate dal pari con il Monza e la sconfitta contro l’Inter in campionato.

E’ da circa 1 mese che non vince la Roma e per questo anche Juric può essere esonerato dal club. Ora si fanno anche i nomi di chi può prendere il suo posto con una possibile chiamata riguardo il ritorno di De Rossi e bisognerà capire se il tecnico accetterà.

Altri profili che Friedkin può valutare come nuovo allenatore della Roma in caso di esonero di Juric possono essere Allegri o anche una pista straniera come Terzic.