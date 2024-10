Inter: infortunio Calhanoglu, svelati i tempi di recupero

Ci sono delle importanti novità relative ai tempi di recupero di Hakan Calhanoglu, che si è infortunato nel corso della partita di campionato contro la Roma.

Il successo esterno contro i giallorossi ha lasciato degli strascichi per Simone Inzaghi, che ha perso per infortunio sia Calhanoglu che Acerbi. Una doppia tegola per il mister anche in vista della partita di Champions League.

Questa mattina, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha svolto degli esami strumentali.

Il calciatore turco, infatti, reduce dall’infortunio contro la Roma, è stato visitato dai medici che hanno dato un primo responso riguardo l’entità dell’infortunio.

Infortunio Calhanoglu: cosa si è fatto il centrocampista?

L’Inter ha comunicato ai tifosi l’esito degli esami a cui si è sottoposto Calhanoglu, che ieri è uscito per infortunio nel corso della gara vinta contro la Roma.

Una vera e propria tegola per Simone Inzaghi che, a centrocampo, è in emergenza considerando anche le condizioni fisiche non ottimali di giocatori come Asslani e Zielinski.

Ecco perché anche nella prossima sfida di Champions League, contro lo Young Boys, l’allenatore dovrà fare delle attente valutazioni per evitare di perdere Calhanoglu per un periodo di tempo ancora più lungo.

Faro del centrocampo dei nerazzurri, il turco è un punto di riferimento per la formazione di Inzaghi. Ecco perché il tecnico di sicuro lo terrà fuori dai convocati per la trasferta in Svizzera.

Ma quali sono le condizioni fisiche di Calhanoglu? Cosa si è fatto il giocatore?

Infortunio Cahlanoglu: ecco tutti i dettagli

Hakan Calhanoglu ha riportato un problema agli adduttori della coscia sinistra. Si tratta di un’elongazione. Nulla di grave, dunque, ma di sicuro salterà la sfida di Champions League. Sarà a riposo per tentare di essere a disposizione di Inzaghi per il big match di domenica prossima contro la Juventus.

L’eventuale assenza contro i bianconeri di Hakan Calhanoglu può rappresentare un problema per Simone Inzaghi che tenta di recuperare il turco per il big match di San Siro, che sarà importante per le ambizioni della squadra che è in lotta per il primo posto in classifica.

Ad oggi, però, secondo le ultime indiscrezioni, la presenza di Hakan Calhanoglu contro la Juventus è in forte dubbio. Lo staff medico lo moniterà nei prossimi giorni prima di prendere una decisione definitiva ma è ovvio che Inzaghi non rischierà il turco, che potrà tornare a pieno regime la prossima settimana, nel turno infrasettimanale contro l’Empoli.