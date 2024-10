Zirkzee torna in Italia a gennaio, c’è già l’accordo: la scelta

Colpo di scena con il ritorno di Zirkzee in Serie A già nel calciomercato di gennaio, perché l’attaccante olandese è pronto a lasciare il Manchester United.

Una vera delusione l’avventura di Joshua Zirkzee che sperava di ottenere tutt’altro quando ha firmato con il grande club storico del Manchester United. Perché sembra già essersi interrotta l’avventura per il giovane attaccante che ha intenzione di trovare più spazio e potrebbe farlo in Italia con una nuova squadra che può puntare su di lui da un momento all’altro.

Sono tante le squadre che hanno pensato di puntare su Zirkzee in questi mesi dopo l’avventura con il Bologna, ma alla fine tra Juventus e Milan è stato il Manchester United ad avere la meglio e ottenere il trasferimento dell’attaccante in Premier League.

Adesso però sembra essersi conclusa la sua avventura in Inghilterra con i Red Devils, perché ci sono delle importanti notizie di calciomercato che riguardano il trasferimento di Zirkzee in Italia, dove in Serie A ci sono alcuni club pronti a chiudere per lui subito.

Calciomercato: Zirkzee torna in Serie A, la scelta

Possibile svolta per quanto riguarda il futuro dell’attaccante olandese, dove ci sono delle importanti novità che riguardano il futuro di Zirkzee che è pronto a tornare in Italia e firmare con un altro club di Serie A.

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quello che può accadere con il Manchester United che sta pensando seriamente di lasciare andare Zirkzee nella prossima finestra di mercato invernale perché pò approdare in Italia anche in prestito considerando che sta trovando poco spazio con i Red Devils.

Secondo le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra, infatti, potrebbe arrivare proprio una nuova occasione per rilanciarsi per Zirkzee firmando in Serie A con un altro club e lasciando il Manchester United, ancora non è chiaro se in maniera temporanea o definitiva.

Adesso ci sono aggiornamenti in merito a quella che può essere la scelta del giocatore e non solo. Perché anche il Manchester United sta seriamente pensando di lasciar andare Zirkzee dopo il flop da 36 milioni di sterline investiti per lui.

Secondo le ultime notizie potrebbe esserci una vera voglia di tornare in Italia per Zirkzee che può firmare in Serie A con Milan o Juventus a gennaio. Infatti, probabilmente, già a gennaio potrebbe arrivare il via libera per il giocatore per tornare in Italia, pronta la sfida tra Juve e Milan che possono approfittare dell’occasione e prendere Zirkzee.