Inter, senti il grande ex: “Ecco cosa è obbligato a fare Inzaghi”

L’Inter è la grande candidata alla vittoria finale dello scudetto. Un ex compagno di Simone Inzaghi non ha dubbi: ecco cosa ha detto

La stagione dell’Inter sta andando a gonfie vele e i nerazzurri si trovano al primo posto sia in campionato che in Champions League. Dopo la sosta ci sarà l’atteso big match contro la Juventus. Capolista contro secondo in una sfida che riporta al passato. L’Inter vuole vincere il ventesimo scudetto e il lavoro di Simone Inzaghi sta finalmente dando i suoi frutti. L’ex mister della Lazio da quando si è seduto sulla panchina nerazzurro ha alzato al cielo già due Coppe Italia e due Supercoppe. Manca solamente il tricolore per concludere un triennio pazzesco.

È stato in grado di saper reagire alle critiche nei momenti complicati, soprattutto l’anno scorso quando in molti chiedevano il suo esonero. Poi è arrivata la meravigliosa cavalcata fino alla finale di Champions League di Istanbul contro il Manchester City. Quest’anno i tifosi si aspettano di vincere il campionato e anche il suo ex compagno nella Lazio Stefano Fiore ne ha parlato ai microfoni di TvPlay: “Inzaghi deve vincere lo Scudetto obbligatoriamente? Sì, perché ha la squadra più forte. L’anno scorso, poi, ha deluso in campionato, ma è arrivato in finale di Champions League”.

Inzaghi, Fiore lo sprona: poi la battuta sul calciomercato dell’Inter

Secondo Stefano Fiore l’Inter è la principale candidata a vincere il campionato. Simone Inzaghi non parla mai di scudetto e ribadisce sempre che sono la squadra che ha speso di meno. Anche di questo ha parlato l’ex calciatore della Lazio: “L’Inter vende prima di acquistare? Sì, ma poi prende giocatori funzionali al gioco di Simone Inzaghi”. Nelle ultime sessioni di mercato sono stati venduti giocatori importanti, ma Marotta ha saputo rimpiazzare tutti con colpi low cost. Lukaku era stato rimpiazzato da Dzeko due anni fa, mentre Hakimi da Dumfries.

L’Inter ha tutte le carte in regola per tornare a vincere il campionato a 3 anni dall’ultima volta. Nella stagione 2020/2021 Antonio Conte riuscì a trionfare mettendosi alle spalle il Milan di Pioli che poi lo vinse l’anno dopo. Dopo la sosta Inzaghi affronterà Allegri in una sfida super attesa. Max da settimane dice che la rosa più attrezzata per trionfare alla fine è quella dei nerazzurri. Insomma, per molti l’Inter vincerà il suo ventesimo campionato e potrà mettere la tanto attesa seconda stella sopra lo stemma.