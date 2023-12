Dimissioni improvvise: UFFICIALE, rossoneri senza tecnico

L’ufficialità è purtroppo arrivata in queste ultime ore: il tecnico ha scelto di abbandonare definitivamente il proprio incarico, approfittando della sosta per le Nazionali

A seguito dei recenti risultati, al gusto di stucchevole melassa, raccolti tra campionato e coppe il sentore collettivo che si era diffuso non lasciava spazio per un differente epilogo. Era respirabile, palpabile nell’atmosfera, da svariate ore e in conclusione p arrivata pure la nota ufficiale del club.

L’ago della bilancia, postumo, con il senno di poi è stata l’ultima sconfitta in campionato: troppo pochi i miseri dodici punti racimolati sin qui. Perché ancora per un po’ tutti andranno avanti a dire che c’è ancora tempo per recuperare, che bisogna lavorare sodo a testa bassa e la situazione si sistemerà, ma all’atto pratico è già andato in archivio un terzo di stagione.

Come sempre sono state fatte attente valutazioni e si è riflettuto a lungo, ma non vi era più margine per ricucire la ferita, per colmare il gap: la carriera dell’allenatore Bruno Genesio proseguirà separatamente dallo Stade Rennais. Il mister transalpino dice amaramente addio ai ‘Rouges et Noirs’ dopo un lungo sodalizio, durato quasi tre anni, in cui si era guadagnato anche l’onorificenza di miglior allenatore della Ligue 1 nel 2022.

“Bruno Genesio lascia il suo incarico di allenatore dello Stade Rennais F.C., sarà sostituito da Julien Stephan”. Comincia così la nota della società rossonera in cui viene esplicitato che “di comune accordo con lo Stade Rennais – e, viene ribadito, per ragioni personali – Bruno Genesio lascia il suo incarico di allenatore”.

I grandi trionfi di Genesio al Rennais, poi la rescissione

Giunto in sella allo Stade Rennais a stagione in corso, nell’ormai lontano marzo 2021, l’immarcescibile Genesio in questo esorbitante lasso di tempo ha sempre ottenuto l’accesso alle competizioni europee, con sommo gaudio del club della città di Rennes che “lo ringrazia per il lavoro svolto e gli augura il meglio per il resto della sua carriera”.

Il prossimo passaggio formale, il cui svolgimento sarà imminente nei prossimi giorni, vedrà la dirigenza francese tenere una conferenza stampa di presentazione per Julien Stephan, incaricato un po’ a sorpresa di essere il nuovo tecnico della prima squadra. Nello specifico, i tifosi attendono di conoscere se si tratti di una nomina effettiva o solamente ad interim.

Le condizioni in cui staziona attualmente lo Stade Rennais sono al limite del paradosso. I francesi si stanno infatti comportando bene in Europa League, dove sono primi nella classifica del girone F, avendo conquistato nove punti su quattro partite disputate. Tutto ciò, malgrado il raggruppamento sia proibitivo vista la concomitanza di club quali Villarreal, Panathinaikos e Maccabi Haifa.

Le note dolenti arrivano invece dal campionato, dato che i rossoneri non stanno soddisfacendo le altissime aspettative che vi erano riposte ai nastri di partenza. A seguito della recente debacle interna con il Lione, lo Stade Rennais è impantanato al tredicesimo posto della graduatoria. Solo dodici i punti messi in cascina in altrettante gare. A preoccupare è la striminzita unica lunghezza di vantaggio sulla zona play-out.