Ronaldo torna in Champions: pronto un contratto biennale

Cristiano Ronaldo tornerà in Champions League, una possibilità che sta diventando sempre più concreta per il futuro

L’attaccante portoghese non ha dimenticato la grande competizione europea, il ritorno di CR7 in Europa sta già scatenando i tifosi.

L’appeal di Cristiano Ronaldo con la Champions League è sempre stato noto, il suo grande rimpianto è di non averla vinta anche con la Juventus. Le pagine di storia nel calcio europeo hanno avuto spesso la sua firma con la maglia del Manchester United e soprattutto con il Real Madrid, i suoi gol sono stati dei veri e propri capolavori.

Un gesto come la rovesciata siglata a Torino nel 2019 è rimasto nella mente di tutti, ci sarà la possibilità di replicare eventualmente un gol del genere proprio col ritorno di Ronaldo in Champions League. L’idea sta diventando concreta, CR7 tornerebbe protagonista nella massima competizione europea.

Ronaldo in Champions, cosa accadrà

Il calcio si sta aprendo sempre più a una fase di spettacolarizzazione che coinvolgerà anche chi attualmente è dall’altra parte del mondo. Il nuovo modello della Champions League inizierà dal prossimo anno, alcune modifiche potrebbero essere integrate prossimamente. Un’idea su tutte sta cominciando a maturare, Cristiano Ronaldo sarebbe l’attrattiva perfetta per rendere ancora più spettacolare questo nuovo modello: l’Al Nassr sarebbe chiamato in Champions con un invito speciale.

L’Uefa sta pensando agli arabi nella competizione europea con una speciale wild card, un po’ come avviene nel basket quando sono invitate delle squadre che non avrebbero diritto di partecipare. Ronaldo spinge per questa opzione, il portoghese tornerebbe a giocare dei match importanti in Europa da assoluto leader e proverebbe a spingere il suo Al Nassr a un’impresa senza dubbio storica. Il portoghese sarebbe il capitano di una squadra che affronterebbe una coppa dal grande fascino, la partecipazione in Champions servirebbe anche per allargare i confini del marketing e della visibilità mondiale.

Questa opzione potrebbe essere importante per il futuro di CR7, uno stimolo in più per proseguire e lottare insieme alla squadra gialloblù. L’Al Nassr è pronta a rinnovare il suo contratto, Ronaldo allungherebbe l’accordo sino al 2027 sempre alle cifre attuali, ovvero con duecento milioni annui pronti per il portoghese. La possibilità di giocare la Champions League con gli arabi sta diventando un’idea concreta, l’attaccante sarebbe il primo a spingere verso questa novità pazzesca che stravolgerà i normali canoni nel mondo del calcio.