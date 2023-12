Cristiano Ronaldo batte Messi: la top 10 degli atleti più sexy al mondo

Classifica atipica ma non per questo inopportuna o, addirittura, non necessaria. Perché ad un certo punto è giusto che anche gli occhi abbiano la loro parte

È stata stilata una classifica su chi siano, al giorno d’oggi, i dieci atleti uomini di maggior bellezza estetica, sotto il punto di vista dell’aspetto fisico. Una classifica stilata da sole donne, composizione forse ingiusta, che ha riservato parecchie sorprese anche in zona podio.

L’elenco comprende pugili dei pesi massimi, star del calcio e piloti campioni di sport motoristici. Infatti al decimo posto si va a piazzare sua maestà Conor McGregor. Il combattente irlandese di MMA si piazza in top ten ma “The Notorious”, sopannome con il quale è conosciuto, è ancora fermo dal 2021 dopo essersi rotto una gamba. Di recente ha confermato che il suo ritorno in UFC avverrà l’anno prossimo, forse all’UFC 300.

Davanti a McGregor troviamo Leo Messi. E già qui si tratta della prima sorpresa dato che il pallone d’oro 2023, nonché ultimo capitano di una nazionale calcistica ad alzare al cielo la coppa del mondo, è sempre solito piazzarsi ai primi posti di qualsiasi graduatoria. Si fosse tagliato la barba avrebbe scalato qualche posizione…

Al numero otto vi è Rory McIlroy. Golfista proveniente dall’Irlanda del Nord, la cosiddetta zona dell’“Ulster”, ha suscitato scalpore negli ultimi tempi per aver lasciato improvvisamente il PGA Tour Board. Ma l’ex numero uno al mondo nel mondo della mazza resta uno degli sportivi più in voga in circolazione.

Un gradino sopra McIlroy troviamo un altro sportivo proveniente dal lussuoso mondo del calcio. Stiamo parlando della stella del Manchester City, l’immarcescibile Jack Grealish, al contempo personaggio dello spettacolo fin dai tempi in cui giocava nell’Aston Villa. Il nazionale inglese non è infatti estraneo alla scena della moda, posando per artisti del calibro di Gucci e Puma. ‘Furbescamente’ ha guadagnato posizioni in questa classifica grazie all’inseparabile cerchietto indossato fra i capelli, che gli conferisce quell’irresistibile aspetto da tenero cucciolotto.

Anche qui ‘doppietta’ del Manchester City

Grealish è però stato battuto ancora una volta da Erling Haaland, che gli è davanti anche in questa graduatoria e non solo in quella dei cannonieri della Premier League. Il norvegese staziona infatti al sesto posto, premiato per il suo fisico gigantesco e scolpito, oltre ad una folta chioma da divinità norrena.

Calcio, di nuovo calcio, sempre calcio. Perché al quinto posto c’è Cristiano Ronaldo. Anche questa è una sorpresa perché si rimane stupefatti, ma anche esterrefatti, nell’apprendere che lui con il suo charme e il suo carisma non abbia vinto. Cristiano meritava indubbiamente di più ma se non altro può entusiasmarsi nello stazionare davanti a Messi.

Per il quarto posto si fa invece un balzo nella Formula 1, con il buon Lewis Hamilton che ultimamente non ha ottenuto molte vittorie in pista, ma rimane una certezza inscalfibile con le donne lontano dalla pista. Il suo ranking ha ottenuto un impressionante 8,7 su 10 nel sondaggio Illicit Encounters.

Il pugilato ha la meglio su tutti gli altri competitor

Sul gradino più basso del podio si piazza invece lo statunitense Travis Kelce, giocatore di football americano che milita in forza a Kansas City Chiefs della NFL. Di recente pare intrattenga una relazione sentimentale con Taylor Swift e di ciò ne ha giovato il numero dei suoi follower su Instagram oltre a quelli dei Kansas City Chief.

Ad un passo dall’imperitura gloria si posiziona il due volte campione dei pesi massimi Anthony Joshua, con un eccelso punteggio di 9 su 10. Tuttavia pare non curarsene poiché il già possessore del titolo britannico, del Commonwealth e WBC International della sua categoria prima di Natale dovrebbe combattere un match contro Otto Wallin, nello showdown in Arabia Saudita.

Con sommo sbigottimento dei più, il primato se lo aggiudica Tyson Fury che può annoverare un clamoroso punteggio di 9,3 su 10 in questa super-classifica. Si vocifera che Fury, atteso a breve da uno scontro con Oleksandr Usyk per uno storico incontro di unificazione a quattro cinture, abbia tratto beneficio dalla sua apparizione nel documentario Netflix, At Home with the Fury’s.