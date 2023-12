Scippo in corso, una big di Serie A forte su Miranda: Milan avvertito

Il Milan sembra aver ormai bloccato Juan Miranda, ma la concorrenza non demorde e il Betis ascolta

Si sta già muovendo il mercato del Milan con Moncada attivo per trovare subito gli obiettivi giusti per colmare le lacune rimaste dopo il mercato estivo. Nella scorsa sessione di trattative sono arrivati tantissimi giocatori, ma ci sono alcuni ruoli che hanno ancora bisogno di un tassello.

Oltre che sull’attacco, gli occhi di Moncada si sono posati sulla difesa. Manca infatti una vera alternativa a Theo Hernandez, unico proprietario della catena di sinistra. Il profilo adatto è stato già individuato da un po’ e si tratta di Juan Miranda. I rossoneri hanno allacciato da tempo i rapporti con Betis Siviglia ed entourage del giocatore già contattati.

Il Milan ha l’ok del ragazzo, ma non ancora quello del Betis. Il club spagnolo è consapevole che Miranda non vuole rinnovare, ma sa anche che a gennaio una piccola asta si può comunque scatenare per poter così andare a chiudere comunque una buona plusvalenza.

Gli andalusi infatti lo hanno prelevato a zero nel 2021 dal Barcellona, che ha preferito non contarci. Ora la sua maturazione ha attirato i top club e il Milan è convinto di poter chiudere il colpo già a gennaio per regalare subito a Pioli il vice Theo Hernandez richiesto. Potrebbe però non essere così semplice.

Il piano infatti potrebbe essere guastato dal ritorno alla carica di alcuni club interessati al ragazzo. Finché non ci sarà l’accordo tra Milan e Betis infatti Miranda è appetibile per tutti e si sa che nel calcio fino a quando i documenti non vengono firmati tutto può succedere.

Milan preoccupato: può sfumare Miranda sul più bello

Un primo campanello d’allarme arriva dalla Germania, con il Borussia Dortmund che ha preso informazioni su Miranda. Ai gialloneri manca infatti un’alternativa a Bensabaini, con Ryerson (che è destroso) adattato in caso di necessità. Il secondo pericolo per il Milan è però forse ancora più preoccupante.

Il Napoli infatti si è iscritto alla corsa per arrivare a Juan Miranda. Oltre a dover pensare al tecnico, con Mazzarri traghettatore per sette mesi, De Laurentiis infatti sta studiando anche la rosa per capire cosa non abbia funzionato. La fascia sinistra è coperta, ma forse si può pensare a qualche aggiustamento.

Mario Rui infatti sembra tornato quello dell’epoca pre Spalletti, mentre Mathias Olivera non sta facendo lo step di crescita atteso. Arrivato due estati fa per 16,5 milioni di euro, per ora si è fatto trovare pronto ma senza impressionare.

Juan Miranda quindi potrebbe essere un’opzione interessante vista l’autorevolezza con cui sta tenendo la catena mancina in una squadra che fa già le coppe europee come il Betis Siviglia. I partenopei pensano così allo scippo. Il Milan deve fare attenzione perchè un colpo che sembrava fatto rischia invece di sfumare sul più bello.