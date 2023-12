Floriana è una bomba: il look è da capogiro

Floriana Messina è una delle influencer che stanno scalando posizioni in vetta sui social, il suo ultimo look entusiasma i followers

Il ruolo da influencer trova nuove interpreti virali con Floriana Messina, una bellezza travolgente che sta riscuotendo grande successo in questi ultimi mesi sul web. Le sue foto sono tra le più seguite, i fan impazziscono per lei.

I social permettono di scoprire anche volti nuovi ed emergenti come nel caso di Floriana Messina, personaggio ormai pubblico e che conquista sempre più spazio. Ha partecipato al Grande Fratello 12 ma soprattutto sta emergendo per le foto sul web, Floriana è seguitissima e sa di entusiasmare il pubblico con scatti davvero travolgenti.

Floriana è stata spesso paragonata a Kim Kardashian ma il suo modello di riferimento è Belen e lo ha ammesso senza nessun problema. La showgirl argentina è un faro, Floriana punta ad eguagliarla e in questo caso ha cambiato look, una tendenza stagionale che può fare breccia con più convinzione sul web.

Floriana come Belen, scatti ammalianti

La differenza con la presentatrice argentina sta in qualche taglia. Belen ha un fisico molto più slanciato, Floriana invece ha delle forme più abbondanti che vengono maggiormente apprezzate dai fan. La 34anne sta trovando in queste ultime settimane un grande slancio sui social, le sue foto sono spesso tra le più cliccate. L’estate è stata travolgente, l’autunno sta seguendo questa falsariga ma con un look ben diverso: Floriana Messina ammalia ora con classe.

Il suo look è travolgente, Floriana in total black cattura decisamente l’attenzione. Sguardo ammaliante, fisico ben tonificato e con forme messe in evidenza dall’abito, stivali che ne valorizzano le gambe: c’è tutto per potersi innamorare secondo i fan. Il pubblico del web cresce sempre più, Floriana diventa virale e ogni scatto ormai conquista la platea social, i complimenti non mancano mai ad ogni suo scatto. Il suo decolleté è spesso un felice argomento di discussione, in questo caso è stato un po’ più coperto ma basta scrollare il suo profilo per notarlo in bella evidenza.

Floriana Messina si gode l’affetto dei fan, i numeri non mentono sul gradimento di quest’ultimo periodo. Ha superato 700mila followers su Instagram, dati importante che le permetteranno di scalare sempre più le gerarchie della bellezza e puntare – in breve tempo – anche a quel milione di fan che sarà festeggiato a dovere. Floriana, nel frattempo, punta a conquistare l’affetto globale del web mostrandosi al meglio in ogni contesto.