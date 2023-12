Fra due settimane inizia il calciomercato: un top club pronto a stupire tutti

Il calciomercato invernale è pronto a ripartire: in particolare una big di Serie A si prepara a stupire tutti con diversi acquisti top.

Manca sempre meno al giro di boa del campionato, un momento molto importante per tutte le squadre visto che permette di tirare le prime somme su questa stagione.

Il mercato di gennaio arriva proprio in soccorso di quelle, partite con aspettative più alte, che hanno invece deluso e che cercano di raddrizzare la rotta. Certo è che molto dipende dalle occasioni che si presentano, ed è sotto gli occhi di tutti che il trend degli ultimi anni non sia certo positivo. Nonostante ciò una big sembra essersi attivata già da tempo.

Le due capolista, Inter e Juventus, sono anche le squadre con la rosa più ampia ed è quindi difficile prevedere grossi movimenti. I nerazzurri potrebbero provare a sbloccare già da subito la situazione Taremi, regalando un nuovo attaccante a Inzaghi, mentre i bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista e Kalvin Philips rappresenta il profilo più gradito.

Opzioni molto valide ma che saranno concluse solamente alle giuste condizioni. Visti i tanti infortuni in quel reparto, sia Roma che Lazio proveranno a prendere invece un difensore centrale; discorso diverso per il Napoli che difficilmente aggiungerà altri pezzi alla rosa. Chi invece è pronto a fare la voce grossa è il Milan: ecco gli obiettivi dei rossoneri.

Tre colpi super per Pioli: quarto posto ed Europa League nel mirino

La prima parte di stagione del Diavolo non può certo considerarsi positiva. Tra infortuni, cali di concentrazione e clamorose occasioni fallite, la squadra rossonera è già a ben nove punti dalla vetta della classifica in Serie A ed è arrivata dietro a Borussia Dortmund e PSG nel girone di ferro della Champions League, finendo eliminata ai gironi.

Al Milan rimane ora da concentrarsi per due obiettivi che, se raggiunti, cambierebbero il volto dell’annata. In campionato l’obbligo è arrivare tra le prime quattro, mentre in Europa League l’aspirazione è quella di vincere per alzare un trofeo comunque importante. Per farlo Furlani e Moncada sono pronti a regalare tre colpi super a Stefano Pioli: i dettagli.

L’emergenza più grande rimane in difesa, con Thiaw e Kalulu che saranno costretti ai box ancora per diverso tempo. Ecco perché l’intenzione della dirigenza non è solamente quella di prendere un giocatore, bensì due. Oltre al terzino Miranda, prenotato per giugno e che il Milan proverà a far arrivare già a gennaio, il nome più caldo è quello dell’ex Spezia Kiwior, con l’Arsenal che però almeno per ora non sembra intenzionato a cederlo in prestito.

Il vero colpo da novanta che i rossoneri stanno preparando riguarda però l’attaccante. Nonostante la crescita di Jovic infatti sembra sempre più concreto il tentativo per portare in Serie A Serhou Guirassy. Il guineano classe ’96 si sta rendendo protagonista di una stagione incredibile con lo Stoccarda, con ben 16 gol e 1 assist collezionati in dodici partite.

Il giocatore ha inoltre una clausola da soli 17,5 milioni pagabile in questa sessione di mercato. Nonostante l’interesse di diversi altri club, con il Manchester United su tutti, il Milan non ha nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire questo obiettivo e sta parlando direttamente con gli agenti per bruciare la concorrenza. Le trattative sono entrate nel vivo.