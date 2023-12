Alex Sandro via dalla Juve: ha trovato un club più forte

Alex Sandro può andare presto via dalla Juventus: il difensore brasiliano avrebbe trovato un club più forte ed è pronto a fare le valige, i dettagli

Questo in corso potrebbe essere l’ultimo anno e l’ultimo campionato alla Juventus per Alex Sandro. Il duttile difensore è ormai una colonna dello spogliatoio bianconero, essendo arrivato nel lontano 2015. In questi otto anni di onorata militanza si è sempre ritagliato un ruolo di primaria importanza, specialmente quando la squadra vinceva scudetti e lottava per grandi traguardi. Si tratta di un vero e proprio pupillo di Allegri.

Tutte le belle storie però hanno una fine e sul giocatore brasiliano inizia a pesare anche la carta d’identità. A gennaio saranno 33 le primavere e negli ultimi anni qualche acciacco di troppo l’ha spesso tormentato. Come in questa stagione dov’è fermo ai box da circa due mesi a causa di un infortunio che ha rallentato la sua annata. Ora può rientrare dopo la sosta ma di sicuro non dà più quell’affidamento, soprattutto dal punto di vista fisico, di un tempo.

Alex Sandro via dalla Juve, può andare in un club più forte

Il contratto del giocatore brasiliano scadrà il prossimo giugno e senza rinnovo saluterà a parametro zero. La decisione della società sembra quella di lasciarlo andare, anche perché oltre ai noti acciacchi di cui abbiamo già detto, l’ingaggio del brasiliano è molto esoso e grava sulle finanze del club. L’intenzione di Giuntoli e soci è quello di non rinnovare per risparmiare, a meno di colpi di scena durante i prossimi mesi.

Al difensore però non mancano le alternative e sono diverse le voci che vorrebbero alcune squadre interessate, pronte a soffiarlo alla Juve. Si parla di un possibile futuro in Spagna per Alex Sandro, per giocare in Liga dove fin qui non è mai stato. Nella penisola iberica si è messo in luce al Porto per quattro anni prima di andare a Torino, ma in Spagna sarebbe una novità.

Su di lui ci sono due squadre: il Betis ma soprattutto il Barcellona. Il club blaugrana sembra fare sul serio e vorrebbe portare alla propria corte il difensore, soffiandolo così alla Juve. Difficilmente l’operazione si farà a gennaio: si attenderà la fine del contratto in modo da non riconoscere nessun indennizzo alla Juve e tesserarlo da svincolato la prossima estate.