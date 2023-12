Adieu Inter, pronto per andare al Liverpool per 50 milioni

Il Nizza di Francesco Farioli non smette di sorprendere, in Ligue 1 è primo in classifica e la difesa è la migliore d’Europa, ma potrebbe perdere uno dei suoi giocatori fondamentali

Il Nizza di Francesco Farioli è una delle squadre più interessanti di questi primi mesi della stagione 23/24. Il club dell’italiano attualmente è piazzato al secondo posto, ma dal punto di vista difensivo, è il migliore della Ligue 1.

I nizzardi infatti hanno iniziato il campionato nel migliore dei modi e con 9 vittorie e 5 pareggi di cui 8 clean sheet consecutivi e solo 4 reti subite, non smettono di sorprendere, facendo sognare ai tifosi, non solo il piazzamento Champions, ma anche un titolo che manca dagli anni ’50.

Khephren Thuram, il gioiellino conteso

Uno dei protagonisti di questo avvio di stagione è sicuramente Khephren Thuram, figlio dell’ex calciatore francese Lilian Thuram, che sta lentamente ma costantemente facendosi strada nel mondo del calcio europeo. Nato il 26 marzo 2001 a Parigi, il talentuoso centrocampista sta guadagnando sempre più attenzione per le sue prestazioni sul campo ed è finito nel mirino di diversi top club.

Thuram ha iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile del Monaco, dove ha trascorso diversi anni prima di trasferirsi al Nizza nel 2019. Nel club francese, è cresciuto a livello professionistico e ha avuto l’opportunità di mostrare le sue abilità tecniche e tattiche. La stagione 2020/2021 è stata decisiva per il giocatore, che è riuscito a guadagnarsi un posto da titolare nel Nizza.

Il centrocampista, fratello minore di Marcus Thuram dell’Inter, sembrerebbe aver escluso un trasferimento, almeno fino alla sessione estiva, dichiarando: “Fa piacere essere accostato a determinati club. Dimostra che le cose qui stanno andando bene, ma già so che rimarrò al Nizza”.

Nonostante le parole del giocatore in conferenza stampa, si vocifera di un trasferimento a gennaio. Thuram resta dunque, uno tra i nomi più accostati alla Juventus. I bianconeri infatti, sono alla ricerca di un rinforzo a centrocampo per il calciomercato di gennaio ed il figlio d’arte rispecchierebbe a pieno le esigenze della squadra di Torino.

Anche l’Inter non vorrebbe farsi scappare il giovane talento, accaparrandosi così i fratelli Thuram al completo. Tra i due litiganti però, ci sarebbe una terza squadra: il Liverpool. Gli inglesi infatti, avrebbe chiesto le condizioni per l’ingaggio del centrocampista e sono pronti a investire 45 milioni di sterline, che equivalgono a circa 50 milioni di euro. I Reds quindi, dopo l’interessamento della scorsa estate, sembrerebbero in vantaggio sui due club italiani per ingaggiare il giovane francese.