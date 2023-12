Blitz di Marotta: Sommer via, pronto il sostituto

Sommer è diventato fondamentale per l’Inter di Simone Inzaghi, ma la società è già al lavoro per trovare un sostituto

L’Inter è la capolista solitaria del campionato e per qualificarsi agli ottavi di Champions League, alla squadra di Simone Inzaghi è bastato il pareggio contro la Real Sociedad e quello di martedì è stato un altro clean sheet portato a casa dai nerazzurri di Inzaghi. Sicuramente è merito della solidità del reparto difensivo, ma anche del nuovo portiere Yann Sommer.

Lo svizzero è l’uomo dei record. Atterrato a Milano a fine agosto per sostituire il partente Onana, è arrivato a 13 il numero delle volte in cui l’estremo difensore nerazzurro in questa stagione ha mantenuto la porta inviolata. Un dato che è il migliore tra tutti i portieri dei maggiori cinque campionati d’Europa se si prendono in considerazione le competizioni della stagione attuale. Ma non solo, è anche il primo numero uno a collezionare almeno 10 clean sheet nelle sue prime 15 partite in Serie A, dal 1994 ad oggi. Yann Sommer è entrato nei cuori dei tifosi dell’Inter e rappresenta una certezza per Simone Inzaghi, ma la dirigenza interista vorrebbe affiancare un estremo difensore più giovane a cui affidare i guanti del futuro nerazzurro.

Bento e Inter, promessi sposi

La scorsa estate, prima che le strade dello svizzero e della squadra meneghina si incrociassero, l’Inter aveva pensato a Bento ed ora, a distanza di mesi, torna a farlo. Bento Matheus Krepski classe 1999, portiere dell’Athletico Paranaense, è esploso nella scorsa stagione: oltre 50 presenze e un rendimento di alto livello, diventando tra i migliori estremi difensori in Brasile e guadagnandosi la convocazione nella nazionale brasiliana.

La richiesta economica fissata dal club brasiliano è attorno ai 15 milioni di euro. Il ventiquattrenne è considerato un prospetto molto interessante che però, giocando oltre Oceano, dovrebbe adattarsi ad un campionato come quello dalla Serie A. Si tratta comunque di un portiere ben strutturato e bravo nel gioco coi piedi da far crescere alla spalle del più esperto ed affidabile Sommer.

In Sudamerica è altamente considerato come un potenziale top player e la scuola brasiliana, negli ultimi anni, ha sfornato degli ottimi portieri. È ancora presto per sapere se la trattativa andrà in porto, tuttavia la squadra di Simone Inzaghi ha già iniziato a tutelarsi per il futuro. I nerazzurri dovranno ora fare le proprie valutazioni ma l’affare sembra ben indirizzato.