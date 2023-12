Due big fuori per sei partite: Mazzarri trema ma prova a consolarsi con un “ex” Inter

L’assenza di elementi fondamentali spaventa tecnico Walter Mazzarri che si prepara ad una nuova sfida da affrontare

Dopo un ottimo avvio di campionato, il Napoli non sta passando un buon momento e la squadra deve lottare per riprendere quota in campionato, soprattutto dopo aver raccolto soltanto tre punti in tre partite contro Atalanta, Inter e Juventus. Lo scontro diretto contro la Roma, tra due giornate di campionato, potrebbe essere l’occasione cruciale per avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League e per raggiungerla Osimhen e compagni dovranno riuscire a portare a casa una serie di vittorie.

Gli uomini del subentrato Mazzarri si erano prefissati ed hanno raggiunto un obiettivo importante che ha riportato un po’ di sereno: gli ottavi di Champions. Alle spalle solo del Real Madrid a punteggio pieno, gli azzurri hanno passato il turno arrivando al secondo posto con 10 punti, e dovranno affrontare una testa di serie.

Un nuovo (non troppo fortunato) inizio di Mazzarri

Il calendario molto complesso del Napoli non ha decisamente favorito il ritorno dell’allenatore Walter Mazzarri.

Infatti affrontando due squadre solide come Inter e Juventus, gli azzurri non hanno potuto fare opporre resistenza: due sconfitte e zero gol. La prima (importantissima) vittoria con il nuovo tecnico è arrivata in Champions League contro il Braga e gli azzurri tornano finalmente al successo a Fuorigrotta dopo tre mesi (il 27 settembre scorso in campionato con l’Udinese ed il 15 marzo in coppa campioni con l’Eintracht).

Il 13 gennaio 2024 prende la Coppa d’Africa e molti club di Serie A TIM dovranno lasciare partire i propri giocatori. I convocabili della Serie A sono circa una cinquanta, numero che può variare visto che non tutti sono decisi sul proprio futuro in nazionale. La competizione si giocherà infatti dal prossimo 13 gennaio fino all’11 febbraio e lascerà la squadra campione d’Italia senza due giocatori fondamentali: Victor Osimhen e André Zambo Anguissa che salterebbero cco le gare contro: Torino, Salernitana, Sassuolo, Lazio, Verona e Milan.

Per quanto riguarda l’attaccante nigeriano, Mazzarri darà fiducia a Raspadori e Simeone che in assenza di Osimhen hanno dimostrato di poter gestire l’attacco azzurro. Il discorso è diverso per Anguissa, infatti il Napoli starebbe pensando di prendere, il centrocampista ad che era ad un passo dall’Inter, Samardzic durante il mercato di gennaio. L’unica nota dolente è il costo del cartellino del serbo: 20 milioni di euro.