Infortunio terribile in Nazionale: mondo del calcio sotto choc

Un infortunio scioccante potrebbe rovinare la carriera del calciatore. Il mondo del calcio internazionale è rimasto senza parole

La sosta per le Nazionali viene vista dagli allenatori delle squadre di club e dai tifosi non come un momento di pausa. Bensì come un periodo fatto di ansia e preoccupazione, per un semplice motivo: la gestione fisica ed atletica dei propri calciatori e tesserati.

Infatti sono diversi i campioni internazionali che subiscono infortuni, di natura più o meno grave, mentre sono con la propria selezioni. Situazioni delicate che fanno infuriare i club di appartenenza, come accaduto al Napoli quando Victor Osimhen è rientrato con un serio problema muscolare dalla Nigeria.

Ancora più furioso e scioccato sarà sicuramente il Barcellona. Perché nell’ultima tornata di gare di qualificazione ad Euro 2024 un calciatore di proprietà dei catalani ha subito un tremendo infortunio, che ha letteralmente lasciato a bocca aperta tutti i tifosi e fatto subito disperare il tecnico Xavi.

Gavi, infortunio e lacrime durante Spagna-Georgia: il responso è critico

La vittima di questa sosta per le nazionali è lo spagnolo Gavi, gioiello classe 2004 che gioca nel Barcellona e ovviamente nella Nazionale iberica. Un centrocampista di qualità assoluta, erede designato della scuola calcio catalana e della ‘cantera’ del Barça.

Gavi è stato schierato dal c.t. De La Fuente per il match, ormai inutile ai fini di classifica, contro la Georgia giocatosi a Valladolid domenica sera. Vittoria per 3-1 dei padroni di casa, ma resa amarissima dal problema fisico occorso al giovane talento, il quale si è fermato dopo un contrasto con il georgiano Locoshvili accusando subito un forte dolore al ginocchio.

Lacrime e spavento per Gavi, che purtroppo negli spogliatoi ha ricevuto un primo responso davvero tremendo: rottura del legamento crociato del ginocchio per il numero 14 del Barcellona. Uno degli infortuni più duri da superare ed affrontare per un calciatore, visto che equivale a circa 6-7 mesi di stop forzato più il recupero fisico ed atletico.

Una beffa tremenda per il 19enne centrocampista e per il Barcellona. Se confermata la diagnosi, ormai più che probabile, Gavi potrà dire addio al resto della stagione 2023-2024 e sarà a fortissimo rischio per la partecipazione agli Europei della prossima estate. L’unica fortuna è che si tratta di un calciatore giovanissimo, con tutta la carriera davanti a sé e dunque assolutamente capace di recuperare e lasciarsi alle spalle questo stop durissimo.