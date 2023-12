Elena Santarelli, fisico statuario: il top è strettissimo

Elena Santarelli e il suo fisico statuario fanno sempre bella mostra di sé, la showgirl elegantissima e seducente

Una bellezza angelica e al tempo stesso irresistibilmente provocante, quella che caratterizza Elena Santarelli, facendone una delle icone nostrane di fascino e femminilità nel mondo dello spettacolo. Un personaggio che ha ottenuto in carriera diversi riconoscimenti importanti e adorata dai fan per il suo modo di essere.

In molti hanno imparato ad apprezzarla e conoscerla nel profondo, empatizzando con lei, nei momenti difficili della malattia del figlio, scoprendo il suo lato più dolce e più umano. Che è andato ad aggiungersi a quel fascino sublime che abbiamo conosciuto nel corso degli anni nelle varie apparizioni nel mondo dello spettacolo, come modella di successo, showgirl, conduttrice televisiva, attrice cinematografica, per il piccolo schermo e di teatro. Per non parlare del fatto che nella storia del campionato di calcio è stata una delle wag più amate, in coppia con l’ex attaccante Bernardo Corradi.

A 42 anni, Elena non ha perso assolutamente nulla della bellezza mozzafiato degli anni giovanili, anzi, e ce lo dimostra spesso e volentieri con i suoi scatti sui social. Eleganza seducente senza volgarità, ma il cui impatto sul cuore dei fan è innegabile. Chi la segue assiduamente sui social (ha un seguito elevatissimo, da oltre un milione e 800 mila followers su Instagram, di gran lunga tra le bellezze italiane più in vista) lo sa molto bene.

Elena Santarelli, silhouette da capogiro: il top è ipnotico

Eccola in uno dei suoi shooting fotografici, che mettono in evidenza la sua classe immensa e soprattutto fanno risaltare quel fisico statuario che la rende nell’immaginario praticamente una dea.

Una serata illuminata dalla presenza di Elena e con un abbigliamento che, sotto un completo bianco di grande stile, ci mostra un top attillato quanto basta per farci catturare dalla sua scollatura. Curve pazzesche che fanno sognare, il suo sguardo sensuale e magnetico fa il resto. Così Elena raccoglie la solita valanga di like e commenti entusiasti da parte del pubblico, un trionfo seducente che viene evidenziato da tanti messaggi di vera e propria adorazione: “Classe ed sensualità da vendere”, “piano con le foto, che poi ci stupiamo che il numero di infarti è in aumento”, “Eleganza e stile = Elena Santarelli”, “Stupenda al cubo”, “Devastante come sempre”, “Sei sempre più bella”.