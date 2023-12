Belen in costume è una bomba: fisico super sexy, che favola

Belen Rodriguez è l’assoluta protagonista sui social in questi ultimi giorni, le nuove foto fanno il pieno di like e stupiscono il pubblico

La soubrette argentina è tornata alla carica, Belen sta dimostrando di essere sempre un punto di riferimento nel panorama italiano e non soltanto per le crescenti voci di gossip intorno a lei.

Il ritorno in forma di Belen Rodriguez è ormai evidente, la showgirl sta ormai infiammando i social quasi con una media quotidiana. L’argentina in vacanza è al massimo del relax, la sua storia d’amore procede a gonfie vele e si sente ormai libera anche dal giudizio della gente.

I fan sono sempre dalla sua parte, gli ultimi scatti confermano la forte aderenza con il pubblico. Belen è sempre una donna al centro dell’attenzione, il pubblico femminile ne guarda tutti gli aspetti, dal look alla sua vita privata. Belen in costume però interessa maggiormente a tutti quei fan innamorati da tempo e che rimangono ora ammutoliti davanti agli ultimi scatti.

Belen, cocktail bollente per i fan

La forma fisica dell’argentina è messa in primo piano. Belen aveva fatto preoccupare i familiari e i fan qualche settimana fa, l’eccessivo dimagrimento era stato analizzato con grande ansia. La ripresa fisica e anche psicologica di Belen è abbastanza evidente, la presentatrice è tornata al massimo del suo potenziale sui social. Gli ultimi scatti confermano il suo momento d’oro, Belen in costume è da ammirare.

I fan guardano con gioia queste foto, Belen è in acqua e sorseggia un drink. La soubrette argentina vive in spensieratezza questi ultimi giorni, è passata dalla montagna ai paradisi della natura e vive il suo ultimo amore con grande passione. La love story con Elio Lorenzoni prosegue al meglio, i fan seguono gli ultimi sviluppi sul gossip con voci su un’eventuale gravidanza o su una proposta di matrimonio che non sono state comunque confermate.

Belen resta al centro dei pensieri degli italiani, i dati sui social non mentono. Sono più di dieci milioni i fan su Instagram, numeri che la rendono speciale e lo portano sul podio delle più seguite sui social. Belen è apprezzata dal pubblico maschile per una sensualità innata, ma anche per il coinvolgimento che mantiene con i fan. L’argentina si dimostra sempre attenta, i suoi canali social sono seguiti in prima persona e sa leggere con grande anticipo il possibile gradimento del pubblico.