Juventus, beffa per Fabian Ruiz: vola in Premier

La Juventus e Giuntoli rischiano la beffa: Fabian Ruiz, seguito dai bianconeri, non arriverà a Torino. Può volare in Premier League, i dettagli

Spesso quando un giocatore entra nelle grazie di un personaggio di spicco nel mondo del calcio (che sia un allenatore o un dirigente), la carriera di entrambi rischia di essere legata ad un doppio filo a lungo. Questo è il caso di Fabian Ruiz e Giuntoli, rispettivamente calciatore del PSG e direttore sportivo della Juve. Fu proprio il dirigente a “scoprire” il centrocampista spagnolo quando era poco più che una promessa e portarlo al Napoli, lì dov’è esploso.

Adesso l’idea è quello di portarlo a Torino, considerando come nel frattempo le strade di entrambi si siano separate da quelle del capoluogo campano. La Juve ha qualche problema di troppo a centrocampo, il reparto è corto, soprattutto dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli. Quale migliore idea, allora, di richiamare il proprio pupillo? L’idea era perfetta nella mente di Giuntoli e doveva esserlo anche per la Juve, ma qualcosa può essere andato storto.

Juve beffata, niente Fabian Ruiz: se ne va in Premier League

L’ex Betis è in uscita dal PSG, che può sacrificarlo considerando la sua posizione non così solida all’interno del club transalpino. Ma la Juve rischia la beffa perché nel frattempo sul giocatore è piombato un club di Premier League che ha disponibilità economiche di molto superiori a quelle dei bianconeri.

Si tratta dell’Arsenal di Arteta che apprezza molto il centrocampista. La squadra londinese è pronta a fare la propria offerta al giocatore spagnolo e rappresenta una concorrenza importante per la Juve. La trattativa può concretizzarsi subito anche a gennaio, ma non è escluso si possa fare per giugno. In una delle due prossime finestre di mercato, ad ogni modo, Fabian Ruiz sembra destinato a lasciare la Francia.

Giuntoli farà di tutto per cercare di convincerlo, ma la beffa è viva e molto concreta, se sul giocatore ci dovesse essere appunto l’Arsenal. Nelle prossime settimane se ne saprà di più, intanto il calciatore è tranquillo e pensa solo alla sua stagione al PSG che nel frattempo ha ritrovato la vetta della Ligue 1.