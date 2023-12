Belen Rodriguez è tornata: scatti da urlo, fan in estasi

Belen Rodriguez è tornata a far sognare gli italiani, le ultime foto della conduttrice hanno scatenato tutti i fan

La soubrette argentina è in forma, Belen Rodriguez sta diventando sempre più protagonista sul web e con i fan scatenati nel vedere scatti nuovi ed ammalianti.

Il periodo negativo è alle spalle, la voglia di entusiasmare il pubblico ha preso il sopravvento. Belen Rodriguez è tornata in grande stile, la conduttrice ha approfittato di questi ultimi giorni per compiere una vacanza itinerante che l’ha rigenerata.

L’argentina ha ritrovato il sorriso ed è sempre più innamorata di Elio Lorenzoni, la love story dura sei mesi e le pagine di gossip impazziscono sui dettagli. Le ipotesi di un imminente matrimonio o addirittura di un nuovo figlio per Belen sono temi caldi per i fan, il pubblico maschile si è concentrato però esclusivamente sulle foto della Rodriguez.

Belen Rodriguez sexy on the road

La presentatrice, libera da impegni televisivi al momento, ha approfittato di queste vacanze forzate per rilanciarsi sui social e mostrarsi splendente. Belen è una delle influencer di maggior peso in Italia, i numeri in crescendo confermano come abbia mantenuto un sexy appeal importante con il pubblico. Gli ultimi scatti arrivano a conferma del suo trend positivo, la scalata verso il grande successo sul web arriva con decisione: Belen è in formissima.

Il suo stato fisico non lascia dubbi, la sua silhouette è eccezionale per il pubblico. I fan rimangono così ancora a bocca aperta, la linea di Belen Rodriguez è maestosa. Ombelico scoperto e senza un filo di grasso addosso, Belen ha ritrovato la forma fisica in maniera perfetta dopo aver fatto preoccupare nelle scorse settimane a causa di un eccessivo dimagrimento. L’argentina è tornata in salute e lo dimostra al pubblico, mangia regolarmente e si diverte insieme al compagno e ai suoi amici.

Sui social ha commentato così gli ultimi scatti, Belen ha ammesso di essersi divertita e tutto ciò fa piacere ai suoi fan. La soubrette resta una delle protagoniste sul web, più di dieci milioni di followers su Instagram seguono quotidianamente i suoi scatti, i complimenti sono arrivati in massa e qualche fan ha dovuto anche “difenderla” da attacchi un po’ eccessivi. Il profilo di Belen è seguito anche da qualche haters, il pubblico da casa però ha saputo zittirlo difendendo al meglio la soubrette argentina.