Tradimento choc alla Juve: assalto al pupillo

Per la Juventus si profila un tradimento inatteso: i bianconeri possono dire addio al pupillo di Allegri, assalto partito

Testa al campo, perché è difficile pensare ad altro quando all’orizzonte c’è la sfida con la rivale di sempre che può valere il primo posto in classifica. Juventus-Inter si prende la scena, cancella qualsiasi discorso diverso dal rettangolo verde e rimanda a dopo ogni discussione anche di mercato.

Juve-Inter al centro dei pensieri della dirigenza bianconera che però qualche chiacchierata su ciò che accadrà a gennaio l’ha già fatta e continuerà a farla dopo che il big match di domenica 26 novembre avrà dato il suo verdetto. Da qui a gennaio si capirà quel che potrà essere della stagione juventina e anche Giuntoli avrà chiaro se e come intervenire in entrata e uscita.

Una Juve ancora in corsa per lo scudetto spingerà ad interventi di primo livello per coltivare il sogno tricolore, mentre se il distacco dall’Inter crescerà si faranno altri tipi di ragionamenti. Intanto però c’è anche da fare i conti con l’interesse per i gioielli in forza alla rosa di Allegri e un talento rischia di andare via già a gennaio.

Calciomercato Juventus, sirene spagnole per il talento bianconero

Di squadre che puntano i calciatori della Juventus non ne mancano e l’ultimo interesse è portato avanti da una vecchia conoscenza del mondo bianconero. Marco Tognozzi, ex capo scouting della società piemontese, è diventato ora direttore sportivo del Granada, formazione che vive un momento difficile.

Penultima nella Liga, con una sola vittoria in tredici partite, ha bisogno di intervenire sul mercato per provare l’impresa salvezza. Servono rinforzi soprattutto in difesa e Tognozzi guarda con attenzione in casa bianconera.

Come riferisce ‘estadiodeportivo.com’, l’obiettivo degli spagnoli è Dean Huijsen, difensore centrale di 18 anni, che Allegri ha voluto in prima squadra e ha fatto debuttare nei minuti finali della sfida vinta in casa del Milan. Il Granada lo vorrebbe in prestito, ma difficilmente da Torino daranno il via libera a questa operazione.

La Juventus, infatti, punta molto sul centrale olandese che ha già giocato in Spagna essendo cresciuto nelle giovanili del Malaga e che potrebbe anche scegliere la Nazionale spagnola per il suo futuro. Anche per questo il Granada pensa a lui per blindare una retroguardia che ha già subito trenta gol e che deve essere sistemata per poter sperare nella risalita in classifica. L’ex dirigente juventino quindi è pronto a fare lo sgambetto, ma l’idea della Juventus – al momento – è chiara: Huijsen non si tocca.