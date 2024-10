Serie A, cessione del club: il nuovo patrimonio è da 2 miliardi

Il clamoroso colpo di scena potrebbe vedere una svolta storica in Serie A, in merito alla cessione del club italiano.

Una società che è durata anni e anni, praticamente dal 1986 e che rischia di vedere un cambio di rotta a dir poco clamoroso, dopo gli anni trascorsi ai vertici della società, per il ricco imprenditore.

A fare luce sulla vicenda sono i colleghi de Il Corriere dello Sport che hanno così svelato che la famiglia che ha gestito per diversi anni lo storico club italiano, potrebbe farsi da parte affidando la stessa tanto amata squadra da loro stessi, che se ne sono presi cura fino a questo momento, affidando la gestione al ricco proprietario. Un nuovo presidente in Serie A che, secondo la classifica Forbes, è tra gli uomini più ricchi del panorama globale.

Serie A: cessione di un club storico, il nuovo presidente è ricchissimo

È ricchissimo il nuovo presidente che, in Serie A, prenderebbe il posto di uno storico imprenditore che cura gli interessi di una delle storiche società in Serie A.

Come riportato dalla stessa fonte, il nuovo proprietario è un uomo di 51 anni che avrebbe già avviato le trattative con la famiglia che gestisce la società italiana.

Si tratta di un magnate russo, che ha il passaporto di Cipro e che ha un patrimonio di ben 2 miliardi circa, che farebbero le fortune del club italiano. I tifosi, malgrado la dolorosa eventuale separazione col proprio presidente, sognerebbero in grande per quanto riguarda il futuro fruttuoso con un presidente così ricco, come recita la classifica Forbes.

Nuovo presidente in Serie A: è tra gli uomini più ricchi al mondo

Il possibile nuovo presidente in Serie A, di uno storico club italiano, è ricchissimo. Si trova al posto numero 1951 degli uomini più ricchi al mondo, per quella che è la classifica che rilascia Forbes. Si tratta del possibile nuovo presidente dell’Udinese che, nel corso di questi giorni, avrebbe avviato i contatti per l’acquisizione del club con la famiglia Pozzo che, di fronte ad una proposta importante, potrebbe scegliere di farsi da parte, affidando la società friulana in buone mani.

Sergey Lomakin, ricchissimo imprenditore, avrebbe già avviato una trattativa con i Pozzo, con il proprietario oltretutto di altre squadre come il Riga in Lettonia, il Pafos in Cipro – squadra che ha affrontato la Fiorentina in Uefa Conference League – e il Rodina nella Serie B del campionato russo.

Un nuovo ricco presidente in Serie A: i tifosi sognano colpi da urlo

I tifosi sognano colpi da urlo, con il nuovo patrimonio della società, sotto la gestione di Lomakin. Il business principale dell’imprenditore è la vendita al dettaglio, con la catena dei discount Fix Price, che vede circa 4mila sedi in diversi posti al mondo. Vive al Burj Khalifa, nella torre a Dubai. I tifosi dell’Udinese sognano, da capire cosa deciderà la famiglia Pozzo, in merito alla cessione del club.