Ilary-Totti, retroscena pazzesco: rimangono tutti con l’amaro in bocca

Nuovi dettagli emergono sul passato di Ilary Blasi e Francesco Totti, un documentario sulla conduttrice incuriosisce e non poco i fan

La coppia si è ormai separata, Ilary Blasi torna alla ribalta con un prodotto su Netflix che aprirà a nuove discussioni e polemiche. Il documentario svelerà così qualche aspetto inatteso sulla vita di coppia.

La separazione di Totti e Ilary è stata una dura ferita per tutti i fan, la coppia era presa come modello di riferimento per molti tifosi della Roma e non solo. Il matrimonio è finito dopo circa vent’anni, la conduttrice e l’ex calciatore hanno ora una nuova vita familiare con meccanismi un po’ difficili da controllare.

L’ultimo lavoro di Ilary Blasi rischia ora di scatenare un altro putiferio, un docufilm su Netflix sarà osservato con grande attenzione. In “Unica”, la conduttrice si è messa in evidenza con il tema centrale che ruota proprio intorno alla sua recente separazione.

Ilary su Totti, cos’è successo

L’opera è stata curata da Tommaso Deboni, non nuovo a tracciare il profilo delle star o comunque dei personaggi più in voga del web come Gianluca Vacchi. Il taglio del documentario sarà così analizzato per bene, la curiosità del pubblico è ben presente proprio per scoprire altri dettagli sulla fine dell’amore tra Ilary e Totti. Emerge qualche indiscrezione e c’è quasi un colpo di scena: Ilary non ha calcato la mano contro l’ex compagno.

Non ci sarebbe infatti nessuna dichiarazione scandalosa di Ilary Blasi nei confronti di Francesco Totti, la vicenda della separazione è stata affrontata in maniera normale e senza grossi squilli di tromba. Deboni, intervistato dal Messaggero, ha ammesso come: “La vicenda della conduttrice è quella di una donna famosa che ha affrontato tutto questo come chiunque altro, molte donne credo che si rivedranno in lei. Non ha fatto delle richieste particolare, la vedremo in questo documentario in maniera naturale”.

Le registrazioni del docufilm sarebbero avvenute in gran segreto proprio per non dare adito a ulteriori polemiche ed evitare di mettere in difficoltà la famiglia. I figli della coppia non hanno partecipato al lavoro in quanto minorenni: per partecipare si sarebbe dovuto comunque chiedere il permesso a Francesco Totti, l’effetto sorpresa sarebbe venuto meno. I fan attendono comunque di vedere questo docufilm dove comunque sarà analizzato un caso tra i due ex: la vicenda delle borse e degli orologi che ha fatto scalpore nei mesi scorsi. Ulteriori dettagli arriveranno nelle prossime ore.