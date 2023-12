Follia per Lautaro Martínez: 240 milioni di euro

I gol e le prestazioni di Lautaro Martínez stanno trascinando l’Inter, attualmente prima in classifica, e i grandi club mettono gli occhi sull’argentino: follia da 240 milioni di euro

Tra i più grandi protagonisti della stagione dell’Inter, prima in classifica dopo 12 giornate e favorita assoluta per la vittoria finale del campionato, c’è sicuramente Lautaro Martínez. L’argentino è fermamente alla guida della classifica cannonieri, con 12 gol in altrettante partite giocate, a ben 5 reti di distacco dal secondo classificato, Olivier Giroud, fermo a 7.

Una stagione del genere, soprattutto se dovesse continuare su medie realizzative così importanti e trascinare i nerazzurri alla vittoria dello Scudetto, potrebbe far sì che l’interesse nei confronti del Toro in sede di mercato aumenti esponenzialmente, e che i grandi club europei e non, già interessati ad ingaggiarlo, decidano di fare follie in estate per portarlo via da Milano.

Inter, follia dall’Arabia Saudita: 240 milioni per Lautaro Martínez

Secondo quanto riporta il sito ‘interlive.it’, infatti, il numero 10 nerazzurro sarebbe finito nel mirino dei ricchissimi club della Saudi Pro League, ed in particolare dall’Al Ittihad, che ha già tra le proprie fila campioni quali N’Golo Kanté, Fabinho e il Pallone d’Oro 2022 Karim Benzema. Già durante la scorsa sessione estiva di calciomercato i club degli sceicchi avrebbero provato a mettere sotto contratto l’argentino, che però avrebbe rifiutato ogni offerta preferendo restare a Milano.

Questa volta, però, la situazione sarebbe ancora più difficile: l’offerta arrivata dal Medio Oriente sarebbe decisamente folle, pari a circa 240 milioni di euro tra costo del cartellino ed ingaggio del giocatore, una cifra che farebbe vacillare qualunque club anche se si parla del proprio giocatore migliore.

L’Inter, però, non sembra affatto interessata ad ascoltare offerte. La volontà del club nerazzurro sarebbe infatti quella di rendere Lautaro un simbolo della squadra, e continuare a puntare sulla coppia offensiva formata da lui e Marcus Thuram, compagno di reparto con il quale il Toro sembra trovarsi alla perfezione e con il quale sta trascinando la Beneamata al primo posto in classifica, rendendola sempre di più la squadra da battere in Italia.

L’importanza dell’argentino è tale che, nonostante la scadenza del suo contratto sia fissata al 2026, la dirigenza meneghina starebbe già lavorando per rinnovare il suo contratto, prolungandolo di altri due anni, fino al 2028, e aumentando l’ingaggio del giocatore di 2 milioni di euro, passando dai 6 attuali ad 8 milioni all’anno, rendendolo il calciatore più pagato della Serie A dopo il taglio dell’ingaggio di Paul Pogba (che prima della sospensione per doping percepiva la stessa cifra). Lautaro, dal canto suo, sembra concentrato solo sul fare bene con l’Inter, e sul riportare il Biscione al trionfo in campionato e, perché no, anche al di fuori dei confini nazionali.