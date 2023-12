Roma clamorosa: scambio di prestiti con la Juve

Clamorosa operazione di mercato all’ombra del Cupolone: scambio di prestiti, a gennaio, tra la Roma e la Juventus

La stracittadina capitolina, a dispetto di una massima calcistica cara a tutti i tifosi, “i derby non si giocano, si vincono”, è terminata senza vincitori né vinti. Uno 0-0, con José Mourinho e Maurizio Sarri che si sono divisi la posta in palio, che fotografa alla perfezione quanto si è visto all’Olimpico.

Un match avaro di emozioni, con poche conclusioni nello specchio e il solo brivido del gol annullato per fuorigioco a Cristante. Stride il confronto con il pirotecnico 4-4 tra il Chelsea e il Manchester City.

Insomma, un Derby capitolino che non è stato uno spot per il calcio italiano e che, pertanto, deve invitare a riflettere quanti sono impegnati nell’aumentare l’appeal internazionale del nostro calcio.

È ciò che ha sottolineato Giovanni Malagò, Presidente del Coni e noto tifoso romanista: “Si è pensato più a non perdere che a vincere, tipico di una certa mentalità stracittadina. Se si guarda Chelsea-Manchester City 4-4 e poi il derby di Roma, ti vengono da fare delle riflessioni“.

Comunque, la stracittadina capitolina ha confermato le difficoltà che la Roma si trascina dall’inizio di stagione, ecco perché i Friedkin, i tycoon texani proprietari del club giallorosso, sono determinati a mettere a segno, a gennaio, un clamoroso scambio di prestiti con la Juventus.

Roma, clamoroso scambio di prestiti con la Juve tra Karsdorp e McKennie

La Roma non riesce a fare il salto di qualità. Troppo altalenante nei risultati per impensierire chi la precede in classifica, con il quarto posto, occupato al momento dal Napoli e che vuol dire qualificazione alla prossima edizione della Champions League, obiettivo stagionale dei giallorossi, che è distante 3 punti.

Insomma, con un Paulo Dybala ancora a mezzo servizio, causa ultimo infortunio, e un Romelu Lukaku che non può sempre tirare fuori le castagne dal fuoco, occorrono rinforzi di qualità, eppure in casa giallorossa a tenere banco è sempre il mercato in uscita.

Intermediari e la stessa Roma, infatti, potrebbero offrire alla Juventus a gennaio Rick Karsdorp, il cui strappo con Mourinho, dopo i fatti del match contro il Sassuolo dello scorso campionato, con tanto di accusa di ‘traditore della causa romanista’ lanciata dallo Special One all’olandese, evidentemente non si è ricucito del tutto.

Nel caso i giallorossi chiederebbero 10 milioni di euro oppure potrebbero proporre uno scambio di sei mesi, con il rispettivo diritto di riscatto a cifre differenti, con Timothy Weah che è stato ormai scavalcato da Weston Mckennie nelle gerarchie di Max Allegri.

Se per gli antichi romani ‘pecunia non olet‘ (‘il denaro non ha odore’, nel senso che non importa la sua provenienza: l’espressione è attribuita dagli storici all’Imperatore Vespasiano che così replicò al figlio Tito che gli faceva notare quanto fosse poco decoroso tassare l’urina raccolta nelle latrine gestite dai privati), per i loro epigoni giallorossi la Champions League vale anche fare affari con la ‘Vecchia Signora’, loro acerrima rivale.