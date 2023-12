Lo zoom diventa inevitabile: Elisabetta Gregoraci incontenibile

Elisabetta Gregoraci in versione turistica colpisce il pubblico, la sua vacanza è diventata un felice argomento di discussione per i suoi fan

La conduttrice calabrese Elisabetta Gregoraci è dall’altra parte del mondo, in questi giorni sta svolgendo una vacanza speciale e mostra sempre ai suoi followers un grande stato di forma.

Un momento di relax è ideale a circa un mese dalle festività natalizie. Elisabetta Gregoraci ha preso quasi in contropiede il suo pubblico, gli scatti che arrivano dal Vietnam hanno piacevolmente colpito i fan. La Gregoraci è diventata così una sorta di guida per quanti sono rimasti a casa, le foto e quanto descritto non lasciano più dubbi.

Il viaggio è speciale, ha quasi il sapore di una missione eroica. Elisabetta Gregoraci però ha voglia di stare in relax, apprendere una nuova cultura e dare il meglio di sé: già quanto visto sui social basta e avanza per infiammare i fan.

Elisabetta al top incanta anche il Vietnam

L’avventura è speciale, non capita tutti i giorni di visitare una nazione dal fascino esotico come Vietnam. La Gregoraci è da qualche giorno in vacanza e sta appuntando anche tutte le mete da raggiungere con grande scrupolo. Il Vietnam diventa così il teatro per esportare un po’ di bellezza italiana, Elisabetta Gregoraci è in forma super, il suo look lo conferma.

Il fisico di una ragazzina accompagna la conduttrice, la forma mostrata in questa vacanza conferma anche il grande appeal che ha con il pubblico. I complimenti non mancano, a quarant’anni regge benissimo il confronto con le altre influencer, le supera con classe ed eleganza. Il suo stile ormai è inconfondibile per il pubblico, Elisabetta Gregoraci ha sempre più followers e li “coccola” con foto speciali come in quest’ultimo caso.

Il Vietnam si fa più rovente con i suoi scatti, la Gregoraci ha dettagliato la sua vacanza. Ha elencato tutte le avventure che non aveva mai fatto, gli italiani si sono un po’ immedesimati in lei e hanno sognato ad occhi aperti di essere al suo fianco. La presentatrice ha navigato il Mekong con una barca a remi, attraversato il Golden Bridge sotto la pioggia, nonché visitato un villaggio locale camminando direttamente sui tetti. Avventure in serie da vivere e da raccontare, il viaggio è un arricchimento speciale che sta piacendo anche ai fan. Ora non resta che attendere le prossime puntate sui social dove mostrare sensualità e luoghi tipici.