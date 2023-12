Emergenza Roma, ora è ufficiale: lo rivedremo nel 2024

Non bastano gli squalificati Zalewski e Lukaku, José Mourinho dovrà tener conto dell’ennesimo infortunio in vista di Roma-Bologna

Non bastano gli squalificati Zalewski e Lukaku, la lista degli infortunati di Mourinho diventa sempre più lunga. Nonostante la condizione fisica precaria di alcuni giocatori, la Roma ha terminato al secondo posto, alle spalle dello Slavia Praga, il proprio girone di Europa League. Non saranno gli ottavi di finale diretti ma i giallorossi dovranno affrontare una tra le terze classificate dei gironi di Champions League.

Manca sempre meno allo scontro direttissimo per il quarto posto in classifica. Dopo il pareggio contro la Fiorentina, i giallorossi giocheranno al Dall’Ara contro il solido Bologna. La partita contro la squadra di Thiago Motta sarà solo la prima di una serie di sfide che impegneranno gli uomini di Mou. Infatti prima di Natale incontreranno il Napoli, poi la Juventus prima della fine dell’anno per poi affrontare Atalanta e Milan nelle prime settimane di gennaio. A questo tour de force va aggiunta la Coppa Italia, che a partire dal 3 gennaio li terrà impegnati contro la Cremonese all’Olimpico a Roma.

Attaccante out almeno 2 settimane

Sarà un finale di stagione complicato per Mourinho. Oltre agli infortunati, lo Special One dovrà fare a meno di Zalewski e Lukaku squalificati. Il belga infatti è stato protagonista di un brutto intervento ai danni di Kouame e ha rimediato il cartellino rosso. Dybala e Azmoun si sono infortunati nella sfida contro la Viola. Per la Joya sembrerebbe essere un problema al flessore e da Trigoria filtra ottimismo sull’esclusione di lesioni. Al contrario per Azmoun si teme una lesione di primo grado al polpaccio con ritorno in campo dell’iraniano direttamente nel 2024.

L’ultimo giocatore che dovrà passare in infermeria è il centrocampista algerino, uscito contro lo Sheriff in Europa League per un fastidio muscolare, dopo appena 45’. Ancora uno stop, dunque, per il numero 22 giallorosso che non è ancora riuscito a trovare continuità nella Capitale e questa lesione metterà fine alla sua stagione. Aouar salterà sicuramente la trasferta di Bologna e potrebbe non tornare prima di due settimane. “Gli esami a cui si è sottoposto Aouar hanno evidenziato una lesione all’adduttore sinistro” ha dichiarato il club capitolino che monitorerà le sue condizioni per capire i tempi effettivi di recupero.