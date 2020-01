Calciomercato Juventus, emergenza Sarri | Colpo dall’Ajax!

Calciomercato Juventus, emergenza per Sarri dopo l’infortunio di Danilo: ecco la mossa di Paratici per correre ai ripari

Dopo la vittoria contro la Roma per 3-1, che ha consegnato alla squadra di Sarri la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, la Juventus si prepara al match importante contro il Napoli in campionato. La trasferta contro gli azzurri è fondamentale per proseguire la striscia vincente in campionato (cinque i successi consecutivi) e per mantenere il margine di quattro punti sull’Inter prima inseguitrice. Ma il match infrasettimanale di coppa contro i giallorossi ha lasciato un’eredità pesante. Si è infatti fermato Danilo, il brasiliano è stato vittima di un problema muscolare e potrebbe restare fuori a lungo.

Calciomercato Juventus, emergenza terzini: ecco il ‘jolly’ Mazraoui

Lo stop di Danilo, unito a quello di De Sciglio che non ha mai trovato il top della condizione, può creare una vera e propria emergenza sulle fasce difensive della Juve. Senza contare che lo stesso Alex Sandro, rientrato da poco, a sua volta raramente è stato al 100% in questa stagione. Lo spostamento di Cuadrado, e, nei casi più estremi, di Matuidi sulla linea difensiva, ha tolto più di una volta le castagne dal fuoco. Ma non può essere sempre quella la soluzione, come pure aveva provato a dire Sarri in conferenza stampa subito dopo il match contro la Roma. Ecco perché, negli ultimi giorni di mercato, Paratici potrebbe effettuare un innesto per evitare una pericolosa falla di sistema nel prosieguo della stagione bianconera. Un profilo che potrebbe fare al caso della Juventus sarebbe rappresentato da Noussair Mazraoui. Il laterale classe 1997 sta trovando di recente poco spazio all’Ajax, a cui la Juve potrebbe dunque rivolgersi per un nuovo colpo dopo de Ligt. Ten Hag gli sta preferendo sempre più spesso il giovane e talentuoso Sergino Dest. Ecco perché il giocatore, tra i protagonisti della scorsa, strepitosa annata dei Lancieri, potrebbe accogliere di buon grado una nuova esperienza. Per la Juventus si tratterebbe di un ‘jolly’ prezioso. Marocchino, in possesso di passaporto olandese, è in grado di giostrare con disinvoltura sia sulla fascia sinistra che su quella destra. All’occorrenza, può disimpegnarsi bene anche da mezzala. Un giocatore che insomma permetterebbe di ricoprire più slot e fornire maggiori alternative a Sarri in un colpo solo.

N.L.C.