Calciomercato Juventus, asta in Europa per il centrocampista in uscita

La sessione invernale di calciomercato si avvia alla conclusione mentre cinque top club europei si danno battaglia per il centrocampista della Juventus

Mancano pochi giorni alla fine della sessione invernale di calciomercato, deadline prevista per venerdi 31 alle ore 20. Nella Juventus dopo l’acquisto dal Parma di Dejan Kulusevski, lasciato in prestito ai crociati fino al termine della stagione, si pensa anche ai movimenti in uscita. Destinato a dire addio a Torino sembrerebbe Emre Can, centrocampista ormai ai margini del progetto bianconero. Su di lui si sarebbe aperta una vera e propria asta tra cinque top club europei.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, grazie Roma | C’è il colpo per Pioli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, addio Vecino: spunta un nome a sorpresa per Conte

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, addio Pioli | C’è il ritorno di fiamma

Calciomercato Juventus, Emre Can in uscita: i top club si danno battaglia

Nel calciomercato della Juventus bisogna pensare anche ad alcune cessioni prima della chiusura della sessione invernale. Uno dei nomi sulla lista dei possibili partenti sembrerebbe essere quello di Emre Can, che ormai da tempo sembrerebbe essere finito ai margini della rosa bianconera. Il centrocampista tedesco in questa stagione non è riuscito a trovare abbastanza spazio tra le fila della squadra allenata da Maurizio Sarri. Solo otto presenze in Serie A, di cui solamente due da titolare. Sul centrocampista tedesco in uscita dalla Juventus si sarebbe aperta una vera e propria asta tra cinque top club europei. Infatti Manchester United, Arsenal, Tottenham, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, sarebbero i club pronti ad acquistare il calciatore. Al momento il ventiseienne tedesco sarebbe valutato intorno ai 25 milioni. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco ‘Bild‘, l’ostacolo maggiore al momento sarebbe l’ingaggio molto alto del giocatore, circa 300.000 euro a settimana. Al momento in vantaggio sul giocatore sembrebbe esserci il Borussia Dortmund, ma la battaglia tra i club è ancora aperta.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, non solo Paqueta | Scambio a sorpresa con il Milan

M.D.