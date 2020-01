Calciomercato Juventus, l’addio è vicino: pronto il ritorno in patria

Nella Juventus il centrocampista in uscita è pronto a dire addio a Torino: il calciatore per tornare in patria è pronto a spalmarsi l’ingaggio

Solo tre giorni al termine della sessione di calciomercato invernale, che chiuderà venerdì 31 alle ore 20. La Juventus oltre a cercare qualche rinforzo last minute, sta trattando per i giocatori in uscita. Il centrocampista in cima alla lista dei partenti sembrerebbe essere ormai Emre Can, che con la maglia bianconera non sta trovando molto spazio. Per lui sembrerebbe essere vicino il ritorno in Germania. Per sposare il nuovo progetto il calciatore sarebbe pronto ad un sacrificio.

Calciomercato Juventus, Emre Can dice addio: torna in Germania

Nella Juventus targata Maurizio Sarri sembrerebbe non esserci più posto per Emre Can. Il centrocampista, arrivato in bianconero nel giugno del 2018 a parametro zero, dopo 45 presenze sarebbe pronto a dire addio a Torino. Quest’anno il tedesco sta trovando troppo poco spazio tra le fila juventine, solo otto presenze in campionato, di cui due da titolare. Su di lui è forte l’interesse del Borussia Dortmund, che sembrerebbe aver superato la concorenza di molte big europee. Nonostante le parole di parole di Fabio Paratici, che ha dichiarato di sperare nella permanenza del giocatore, l’addio sembrerebbe ormai imminente. Il giocatore classe 1994 gradirebbe molto il ritorno in Bundesliga con la casacca giallonera, tanto da essere disposto ad un sacrificio. Infatti secondo quanto riportato da ‘La gazzetta dello sport‘, il centrocampista sarebbe pronto a spalmare il proprio ingaggio da 6 milioni di euro in un contratto da quattro stagioni. Mancano ancora da limare ancora molti dettagli, ma l’addio alla Juventus di Emre Can sembrerebbe ormai molto vicino.

M.D.