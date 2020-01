Calciomercato Juventus, Paratici prepara il colpo | Ecco un ‘altro’ Ronaldo

Il nuovo colpo a sorpresa di Paratici che vuole regalare alla Juventus un calciatore di grande prospettiva. Ecco di chi stiamo parlando.

Il nuovo colpo a sorpresa di Paratici che vuole regalare alla Juventus un calciatore di grande prospettiva. Ecco di chi stiamo parlando. Il dirigente sportivo dei bianconeri sarebbe pronto a intervenire sul mercato con un acquisto pronto ad infiammare la piazza in ottica futura. Un calciatore che ancora deve esplodere, ma che la squadra allenata da Sarri potrebbe valorizzare al massimo, così come fatto in passato con calciatori come Coman e Kean, e come accaduto quest’anno con Demiral prima dell’infortunio.

Calciomercato Juventus, il colpo inaspettato

L’obiettivo della società sarebbe di portare il calciatore a Torino già a gennaio, ma ciò sembra improbabile siccome il club che ne detiene il cartellino non vuole cederlo per averlo in rosa per lo meno fino alla fine della stagione, e puntare su di lui per conquistare la salvezza. D’altro canto però la dirigenza bianconera non molla e punta a trovare un accordo, provando a forzare i tempi già nei prossimi giorni, e di conseguenza prima della chiusura del mercato invernale. La vecchia signora però non è l’unico club interessato all’acquisizione del giovane e talentuoso calciatore.

Calciomercato Juventus, ecco chi per rinforzare il centrocampo

Secondo quanto riportato quest’oggi da sampnews24.com, la Juventus sarebbe pronta a puntare sul gioiello del centrocampo della Doria, parliamo di Ronaldo Vieira. Il talentuoso classe ’98 non disdegnerebbe la destinazione torinese, ma c’è da trovare l’accordo tra le due società con l’interesse anche del West Ham che monitora il calciatore dall’Inghilterra. Per portarlo a casa c’è bisogno di un’offerta che arrivi perlomeno a 20 milioni di euro. Fa intanto muro mister Ranieri che non vuole già perderlo a gennaio, ma spera di tenerlo con sé almeno fino alla conclusione del campionato.

