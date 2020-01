Calciomercato Juventus, addio Emre Can | L’ammissione di Paratici

L’addio di Emre Can potrebbe essere imminente con Fabio Paratici che ne ha parlato nel pre-partita di Napoli-Juventus, rilasciando importanti dichiarazioni.

L’addio di Emre Can potrebbe essere imminente con Fabio Paratici che ne ha parlato nel pre-partita di Napoli-Juventus, rilasciando importanti dichiarazioni. Il centrocampista della squadra allenata da Sarri potrebbe infatti lasciare i bianconeri con numerose squadre che sono al momento interessate alla sua acquisizione. Ecco quindi che il dirigente sportivo della Vecchia Signora analizza la situazione relativa al centrocampista ed agli altri tesserati.

Calciomercato Juventus, pronto il colpo per i bianconeri

Non si parla solo di Emre Can, ma la società bianconera analizza anche la situazione riguardante Bernardeschi, asso dei bianconeri con un passato alla Fiorentina. Il calciatore è stato accostato in uscita ed ecco cosa emerso dalle parole di Paratici: “Bernardeschi? Abbiamo una rosa ampia e di qualità, i nostri giocatori sono appetiti e questo ci fa piacere ma per lui non è aperta nessuna trattativa né con Milan né col Barcellona”. Nega quindi quanto dichiarato dai quotidiani nazionali nelle ultime settimane.

Calciomercato Juventus, il futuro di Emre Can

Si parla anche della situazione riguardante il possibile scambio Kurzawa-De Sciglio: “Nel mercato nascono delle opportunità, questa di De Sciglio-Kurzawa è un ipotesi portata avanti dai due club. Vedremo nei prossimi giorni se sarà possibile”. La Juventus gioca contro il Napoli allo stadio San Paolo, ed ai microfoni della stampa parla Paratici che non può che affrontare il tema mercato e riguardante la situazione Emre Can: “Un giocatore importante, siamo contenti se rimane ma vedremo il da farsi qualora arrivasse una proposta importante. Ci sono tante squadre interessate. Speriamo che resti perché è un giocatore importante, se uscirà non verrà sostituito”.

G.S.