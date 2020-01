Calciomercato Juventus, Paratici beffato | Sorpasso Real Madrid

La Juventus e Paratici potrebbero vedere sfuggire il proprio obiettivo sul mercato col Real Madrid pronto a fiondarsi su di lui.

La Juventus potrebbe vedere sfuggire il proprio obiettivo sul mercato con Real Madrid e Manchester United pronte a fiondarsi su di lui. Il forte calciatore infatti da anni è accostato ai bianconeri che mai sono riusciti a portarlo a Torino. Ora potrebbe invece trasferirsi all’estero lasciando così l’Italia dopo una lunga esperienza che lo ha visto protagonista e gli ha permesso di consacrarsi.

Calciomercato Juventus, i due top club sul forte centrocampista

Paratici non è nuovo a colpi di scena improvvisi e lo dimostra l’arrivo di Cristiano Ronaldo quasi due anni fa. Ora però sembra difficile invertire la rotta in una trattativa che per la Vecchia Signora non è mai nata, anzi, ora Manchester United e Real Madrid possono competere da sole per l’acquisizione del forte centrocampista. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, sarebbero in vantaggio i Blancos con i Red Devils ad inseguire, sperando in un sorpasso importante sul fronte mercato. Resta invece alla finestra la squadra di Torino che non può far altro che guardare e aspettare. Così come per la situazione riguardante Pogba, che resta sempre un obiettivo della Juventus, con i bianconeri in questo caso favoriti rispetto alla squadra allenata da Zidane.

Calciomercato Juventus, Paratici ed il colpo sfumato

Il calciatore di cui stiamo parlando è Milinkovic Savic che potrebbe lasciare a fine stagione la Lazio. Con il campionato di quest’anno potrebbe infatti concludersi il ciclo del serbo con la maglia biancoceleste. Infatti, su di lui non è nuovo l’interesse delle due squadre estere che da tempo provano a trattare con Lotito per il trasferimento. I tabloid inglesi vedono Zidane in vantaggio, soprattutto per il blasone degli spagnoli che, nonostante un momento sicuramente non positivo, se la passano meglio rispetto allo United che invece soffre e sta avendo un rendimento altalenante che al momento non dà neanche la certezza di poter partecipare alla prossima Champions League.

