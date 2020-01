Calciomercato Milan, occhi dall’estero | La decisione dalla Spagna

Tutto da decifrare il futuro di Krzysztof Piatek ormai ai margini del progetto del Milan e nel mirino di un paio di club esteri. In tal senso arrivano novità importanti dalla Spagna.

Stagione fin qui da dimenticare per Piatek che dopo una prima parte ben al di sotto delle aspettative è finito addirittura ai margini del progetto tecnico del Milan dall’arrivo in rosa di Zlatan Ibrahimovic. Il gigante svedese ha infatti chiuso completamente il polacco finito indietro in breve tempo nelle gerarchie di Pioli che ora si affida con costanza proprio all’ex Inter e Juventus, accompagnato da Leao o Rebic. A rimanere fuori dalle rotazione in questo modo è proprio Piatek che per caratteristiche mal si integra con lo stesso Ibrahimovic, autentica chiave di volta della stagione rossonera. Il Milan infatti dal ritorno del numero 21 ha cambiato marcia tornando in corsa per un piazzamento europeo. L’altro lato della medaglia è proprio il polacco che solo un anno fa costò ben oltre 30 milioni di euro. Per le altre news di mercato e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto dalla Spagna | 70 milioni!

Calciomercato Milan, occhi dall’estero per Piatek: il Barcellona si tira fuori

Per forza di cose Piatek è quindi finito sulla lista dei partenti già per questo calciomercato di gennaio. L’ultima idea dei giorni scorsi porterebbe dritto in Bundesliga in casa Borussia Dortmund, ma i tedeschi non sono gli unici. Grossi movimenti in attacco arrivano infatti anche dal PSG che in estate perderà Edinson Cavani pronto ad accasarsi all’Atletico Madrid, e dal Barcellona che è chiamato a rimpiazzare l’infortunato Luis Suarez.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, grazie Roma | C’è il colpo per Pioli

Come sottolineato da ‘Sport’ proprio Piatek era finito nella lista del Barça che ha però preso una decisione netta. Secondo il portale spagnolo infatti il polacco non rientrerebbe più nella lista dei desideri blaugrana in quanto il polacco ex Genoa non si adatta al profilo che sta cercando la società catalana, poiché preferirebbe puntare su attaccate con maggiore mobilità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, addio Pioli: c’è un ritorno di fiamma

Calciomercato Juventus, non solo Paqueta | Scambio a sorpresa con il Milan

G.B.