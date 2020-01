Calciomercato Juventus, clamoroso | “Non so cosa accadrà in futuro”

Il mercato apre a sorprese che possono rivoluzione la stagione ed in casa Juventus scoppia la nuova bomba, pronta a regalare inaspettate sorprese.

Il mercato apre a sorprese che possono rivoluzione la stagione ed in casa Juventus scoppia la nuova bomba, pronta a regalare inaspettate sorprese. I bianconeri infatti vedono la propria stella aprire ad un addio che sarebbe clamoroso e che lascerebbe i tifosi senza fiato. Intervistato dal The Guardian, non ha escluso di poter andar via e nelle sue dichiarazioni spuntano importanti parole che tanto dicono sul suo futuro. Ecco di chi stiamo parlando, e soprattutto, cosa ha riferito al quotidiano inglese.

Calciomercato Juventus, pronto a dire addio

La squadra bianconera potrebbe salutarlo, sembrava impossibile fino a qualche settimana fa, ma ora, con le sue ultime dichiarazioni, tutto cambia e si evolve in vista di offerte future e della sua volontà che non sembra più essere quella di restare a Torino, bensì potrebbe andar lontano dal club bianconero. Nella sua lunga intervista, afferma: “Fino all’ultimo minuto, stavamo aspettando, sarei potuto andare via. Ho scelto però di restare, in un club che mi ha trattato bene. Sono felice, a mio agio. L’arrivo di Sarri ha aiutato. Voleva che restassi, il che mi ha dato la forza quando non sapevamo cosa sarebbe successo. Sapevo che avrebbe potuto insegnarmi, aiutarmi a tirar fuori il meglio di me stesso”. Insomma, l’addio vicino quest’estate con Tottenham e Manchester United che si sono presentate al club bianconero ed hanno provato a portarselo a casa, senza però riuscirci. Intanto però, parlando del futuro, ecco cosa afferma.

Calciomercato Juventus, il futuro in bilico

Il calciatore di cui stiamo parlando è Paulo Dybala, che intervistato dal The Guardian, afferma in merito al proprio futuro: “Ho due anni di contratto, che non sono pochi, ma nemmeno molti. Vedremo che piani ha la Juve, se vorranno trattenermi o meno. Difficile dirlo ora, le cose cambiano in un attimo…“. L’apertura ad un cessione quindi c’è da parte dell’argentino che non esclude un addio, in un mercato, appunto, che può regalare sorprese da un momento all’altro. Tutto potrebbe accadere nella prossima estate, con niente che dovrà essere escluso, dall’addio ad un rinnovo del contratto per continuare la sua esperienza con la Vecchia Signora.

