Emre Can sempre nel mirino del Borussia Dortmund. La Juve potrebbe fare uno sconto ai tedeschi in cambio della prelazione nel calciomercato estivo per Sancho, possibile erede di Dybala in bianconero

La Juventus batte un colpo in questo calciomercato invernale. E’ in via di definizione lo scambio alla pari tra De Sciglio e Kurzawa, che consegnerà un nuovo esterno difensivo sulla sinistra a Maurizio Sarri. Il terzino italiano lascerà così Torino e la Serie A, con il Paris Saint-Germain che era da diversi mesi sulle sue tracce. L’uscita dell’ex Milan non potrebbe però essere l’unica cessione dei campioni d’Italia prima della chiusura della finestra di gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, è sfida all’Inter | Pronto l’assalto

Anche il futuro a Torino di Emre Can resta in bilico, con il tedesco che da tempo non rientra più nei piani di Sarri. Il tecnico bianconero non lo ha utilizzato neanche nelle due sfide di Coppa Italia con Udinese e Roma, con il giocatore classe ’94 che rischia di restare nuovamente fuori dalla lista per la seconda fase della Champions League e perdere il treno per l’Europeo della prossima estate. L’ex Liverpool ha diversi estimatori in Premier League dove, oltre ad Everton e Manchester United, piace anche al Tottenham che tramite un intermediario ha sondato nuovamente il terreno con Paratici nei giorni scorsi a Milano.

Calciomercato Juventus, Emre Can chiave per il sogno Sancho

Ma è soprattutto il Borussia Dortmund ad essere in pressing su Emre Can. Il sodalizio di Bundesliga sta premendo per il ritorno in patria del numero 23, anche se l’offerta presentata alla Juve per il momento (intorno ai 20 milioni di euro) non soddisfa la richiesta della ‘Vecchia Signora’, che valuterebbe 30 milioni il cartellino del centrocampista. In quest’ottica potrebbe così entrare in gioco Jadon Sancho, oggetto dei desideri di Fabio Paratici per ringiovanire il reparto d’attacco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio folle col Napoli | Il piano anti-Inter di Paratici

La Juventus può chiedere al Borussia una prelazione per la prossima estate sul gioiello inglese, in cambio di uno sconto sul prezzo per la cessione immediata di Emre Can. Sancho è sulla lista dei desideri del CFO della Continassa e potrebbe essere l’erede designato di Paulo Dybala, che in una recente intervista ha rimandato alla società una decisione sul suo futuro. L’addio della ‘Joya’, ad un passo dal lasciare la Juve la scorsa estate, andrebbe a finanziare l’assalto all’ex Manchester City, che il Borussia lascerebbe partire per non meno di 120 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso | “Non so cosa accadrà in futuro”

G.M.