Calciomercato Juventus, addio Emre Can | I possibili colpi a centrocampo

Tra uscite e entrate, il calciomercato della Juventus è entrato nel vivo. Il centrocampo è il reparto che più di tutti potrebbe essere rivoluzionato.

Il mercato invernale è agli sgoccioli e certamente la Juventus non rimane a guardare. Le principali mosse di Paratici si stanno concentrando sul centrocampo, il reparto che fino ad ora ha convinto meno. Nonostante gli acquisti di Rabiot e Ramsey in estate, infatti, Maurizio Sarri ha fatto fatica a trovare un quartetto ideale, che ha visto il solo Pjanic come unica presenza costante davanti alla difesa.

Calciomercato Juve, Emre Can libera un posto a centrocampo

Dopo il suo mancato inserimento in lista Champions League a inizio stagione, è arrivata l’ennesima non-convocazione per Emre Can, stavolta per la trasferta di Napoli. Colpa dell’influenza, ma anche del mercato. La Juventus infatti ha bisogno di un innesto in mezzo al campo. Emre Can è da tempo nella lista dei cedibili, e negli ultimi giorni si è fatta sempre più insistente la voce che lo vedrebbe vicino al Borussia Dortmund. Il tedesco tornerebbe volentieri in Germania, ma lo scoglio rimane quello delle condizioni. I gialloneri, infatti, avevano finora dimostrato solamente un timido interesse. Le cose sembrano cambiate nelle ultime ore: il club tedesco si sarebbe infatti convinto a formulare un’offerta vicina ai 30 milioni di euro, permettendo così alla Vecchia Signora di fare una succosa plusvalenza, visto che il tedesco si era trasferito in bianconero a parametro zero.

Calciomercato Juve, Rakitic per il presente e Tonali (forse) per il futuro

Ad una cessione, però, potrebbe seguire un acquisto. La Juventus da giorni ha individuato Rakitic come il giusto rinforzo per il centrocampo, ma fino ad ora gli attacchi di Paratici sono stati respinti al mittente. Ci ha provato inserendo Bernardeschi prima ed Emre Can poi, senza riuscire a convincere la dirigenza catalana. Proprio la cessione del tedesco al Borussia potrebbe permettere ai bianconeri di alzare la posta, convincendo quindi il Barça a cedere il centrocampista croato.

L’acquisto di Rakitic sarebbe però un acquisto poco futuribile. Ecco allora che torna in auge il nome di Sandro Tonali, autore di un campionato fino ad ora fantastico. Stagione, la sua, che non è passata inosservata: su di lui, infatti, ci sono il Paris Saint Germain, il Manchester United e l’Inter. La Juventus, per un ulteriore rinforzo a centrocampo, dovrebbe certamente vendere. In ogni caso, però, se ne parlerà più avanti, quando si aprirà il calciomercato estivo.

G.S.